Nézőpont Intézet: Magyar Péter vesztésre áll Orbán Viktorral szemben

Orbán Viktort lényegesen többen tartják legalkalmasabbnak a miniszterelnöki pozícióra, mint bármelyik kihívóját – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. Magyar Péter a magyarok kétharmadát nem tudta meggyőzni, hogy képes a miniszterelnöknél jobb munkát végezni.
Brüsszeli támogatói már tavaly úgy mutatták be a Tisza Párt elnökét, mint Magyarország következő miniszterelnökét, emlékeztet a Nézőpont Intézet közleményében, amely azt is leszögezi:
míg az Orbán-kormánnyal szemben ellenérdekelt nemzetközi szereplők bíznak Magyar Péter képességeiben, a magyar választókat nem tudta meggyőzni Magyar Péter, hogy a regnáló miniszterelnöknél alkalmasabb személy lenne az ország vezetésére.
A Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs bejelentése minden bizonnyal hozzájárult, hogy a következetes békepárti álláspontot képviselő Orbán Viktor alkalmasságáról vannak legtöbben meggyőződve kihívóival szemben.
A teljes népességben a magyar választók 43 százaléka tartja Orbán Viktort a legalkalmasabb miniszterelnöknek, 30 százaléka Magyar Pétert, 5 százalék Toroczkai Lászlót, 3 százalék Dobrev Klárát.
A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ugyanis a magyarok relatív többsége (45 százalék) szerint továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére, aktuális ellenzéki kihívójáról mindössze 34 százalék gondolja ugyanezt.
A Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökei messze elmaradnak ebben a versenyben, hiszen Toroczkai Lászlót 5 százaléknyian, míg Dobrev Klárát az aktív választók 3 százaléka gondolja legalkalmasabb miniszterelnöknek.
A választók határozott véleményét a kérdésben jól mutatja, hogy mindössze 5 százalék nem akart vagy tudott válaszolni a kérdésre, szögezte le közleményében a Nézőpont Intézet.
A Nézőpont Intézet kutatása október 20-a és 22-e között, reprezentatív mintán, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült.
