Döbbenet, a parlamentben omlott össze a Momentum politikusa

„A kereken nulla százalékos támogatottsággal rendelkező Momentum egyik (számunkra ismeretlen) képviselőjének vélhetően utolsó, konstruktív hozzászólása. Köszönjük, hogy újra megtapasztalhattuk az ellenzéki színvonalat!” – írta Hidvéghi Balázs Facebook-bejegyzésében, majd egy videót tett közzé, amelyben az egykoron Jobbikban, jelenleg a Momentumban politizáló Stummer János a következőket mondja parlamenti felszólalásában:

Kedves Uraim! Vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be!”

- szúrta ki a Mandiner.

A videó ott nézhető meg:



