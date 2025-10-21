Döbbenet, a parlamentben omlott össze a Momentum politikusa

SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 15:14
„Kedves uraim, kapjátok be!” – mondta felszólalásában.
„A kereken nulla százalékos támogatottsággal rendelkező Momentum egyik (számunkra ismeretlen) képviselőjének vélhetően utolsó, konstruktív hozzászólása. Köszönjük, hogy újra megtapasztalhattuk az ellenzéki színvonalat!” – írta Hidvéghi Balázs Facebook-bejegyzésében, majd egy videót tett közzé, amelyben az egykoron Jobbikban, jelenleg a Momentumban politizáló Stummer János a következőket mondja parlamenti felszólalásában:

Kedves Uraim! Vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be!”

- szúrta ki a Mandiner

A videó ott nézhető meg:


 

 

