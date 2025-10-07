„Köszönöm Magyarország Kormányának, ami itthon van! Biztonság, tisztaság, nyugalom” – megdöbbentő, miről számolt be a hazai blogger

Tanulságos bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Schauer Viktor László blogger, aki egy közüzemi számlákról készült fotót mellett fejtette ki a gondolatait.

Mint írja, egy budapesti 2 szobás panel lakás 2025-ös havi költsége látható a fotón.

A víz 2 havi azt elosztom kettővel. Igy az össz költsége a lakásnak=

Villany 6081ft/hó

Gáz 4255ft/hó

Víz 5590ft/hó

Fűtés 6991ft/hó

-----------------------------

Összesen: 22917ft az ÷400ft (1€) = 57,3€/hó



- áll a bejegyzésben.

Ezt követően pedig leírta, hogy mennyi volt számlájuk 2024 tavaszén Németországban:

Villany 180€/hó

Gáz 350€/hó

Víz benne volt a bérleti díjban. Egy 65m² lakás bérleti díja volt hidegen 1050€

Ez Összesen 1580€/hó volt. Ami 632.000ft/hó!

Schauer Viktor László szerint ezt mind egy lakásra számolta, de kint több lakásuk is van.

Kint nekünk 2 lakásunk, és 1 nagy irodánk volt raktárral. Fényévekre vagyunk a kiadásokkal itthon! Aki itthon reklamál javaslom menjen ki Nyugatra! Óvoda havi 350€ volt..... okés kaptunk 2 gyerek után 500€ családi pótlékot...... sokra nem mentünk vele. Szóval mindenkinek javaslom menjen ki nyugatra úgy egy évre utána megfogja becsülni azt ami itthon van. Nem bántuk meg, hogy haza jöttünk élni Magyarországra. Köszönöm a Magyarország Kormánya-nak, ami itthon van! Biztonság, tisztaság, nyugalom. A fegyelmet növelni kell, nem szabad teret engedni az LMBTQ és a Migráció & Ukrán barát baloldali anarhistáknak!

- fogalmazott.

Bégül így zárta bejegyzését: