Szijjártó Péter a budapesti békecsúcsról: Magyarország három és fél éve a béke pártján áll

Csütörtökön este érkezett a hír: Magyarországon találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Orbán Viktor pedig péntek reggel, a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként felfedte: a budapesti békecsúcsra akár már heteken belül sor kerülhet. A békekonferencia kapcsán Szijjártó Péter tartott rendkívüli sajtótájékoztatót, amelyben többek közt azt is kiemelte: míg az EU fegyveres úton és szankciókkal, erővel akarta megoldani a helyzetet, Magyarország a kezdetektől fogva, három és fél éve a béke pártján áll. Mi mindig is azt hangsúlyoztuk, hogy ez a konfliktus csakis tűzszünet és békekötés útján rendezhető, nem pedig a fronton.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarország három és fél éve a békét szorgalmazza. Ez most a budapesti békecsúcsnak köszönhetően eljöhet Fotó: Hegedüs Róbert

Szijjártó a budapesti békecsúcsról: Három és fél éve bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nem lesz megoldása

Szijjártó Péter a Magyar Nemzet kérdésére elmondta: "Amikor három és fél esztendővel ezelőtt kitört a háború, akkor mi jeleztük, hogy Magyarország készen áll arra, hogy minden tőle telhetőt megadjon, minden tőle telhető segítséget biztosítson ahhoz, hogy visszatérjen a béke Ukrajnába, akkor ezt mind az orosz, mind az ukrán partnereinknek elmondtam."

Hozzátette:

Három és fél éve fenntartjuk ezt az álláspontunkat. Mi a béke pártján állunk, mi békét akarunk. Három és fél éve bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nem lesz megoldása. Bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak csak akkor lesz vége, hogyha megállapodás születik a tárgyalóasztalnál, ezért mi minden olyan hírt fantasztikus hírnek tartunk, ami arról szól, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyal egymással. Egy világos történelmi tapasztalat, hogy akkor van mindig esély a békére, hogyha a világ nagyhatalmai egymással civilizált együttműködést tudnak fenntartani.

Kiemelte: Magyarország sosem az elszigetelődést választotta, hanem minden irányba, minden fél felé nyitott:

"Három és fél éve nyitva tartottunk, nyitva tartjuk a diplomáciai csatornákat, nyitva tartjuk a párbeszéd lehetőségét. És mára bebizonyosodott az is, hogy Európából mi vagyunk az egyetlenek, az egyetlen ország, az egyetlen kormány, az egyetlen miniszterelnök, amely a világ nagyhatalmaival, mindegyikkel egyszerre, kölcsönös tiszteleten alapuló és eredményes együttműködést tud folytatni.

A magyar miniszterelnök egyszerre tart fenn jó kapcsolatot az amerikai elnökkel, egyszerre tud civilizált együttműködést folytatni az orosz elnökkel és a kínai elnökkel is. Ez a helyzet.

A tegnapi napon késő este az amerikai külügyminiszter-helyettessel, Christopher Landauval, aztán az orosz kollégámmal, Szergej Lavrovval is beszéltem, és ma reggel pedig beszéltem az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával" – jelentette ki, hozzátéve: magyar idő szerint 11-kor beszélt Orbán Viktor Putyinnal. Erről egyébként maga a miniszterelnök is beszámolt Facebool-oldalán: