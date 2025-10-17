Szijjártó Péter a budapesti békecsúcsról: Magyarország három és fél éve a béke pártján áll

Csütörtökön este érkezett a hír: Magyarországon találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Orbán Viktor pedig péntek reggel, a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként felfedte: a budapesti békecsúcsra akár már heteken belül sor kerülhet. A békekonferencia kapcsán Szijjártó Péter tartott rendkívüli sajtótájékoztatót, amelyben többek közt azt is kiemelte: míg az EU fegyveres úton és szankciókkal, erővel akarta megoldani a helyzetet, Magyarország a kezdetektől fogva, három és fél éve a béke pártján áll. Mi mindig is azt hangsúlyoztuk, hogy ez a konfliktus csakis tűzszünet és békekötés útján rendezhető, nem pedig a fronton.
Szijjártó Péter a Magyar Nemzet kérdésére elmondta: "Amikor három és fél esztendővel ezelőtt kitört a háború, akkor mi jeleztük, hogy Magyarország készen áll arra, hogy minden tőle telhetőt megadjon, minden tőle telhető segítséget biztosítson ahhoz, hogy visszatérjen a béke Ukrajnába, akkor ezt mind az orosz, mind az ukrán partnereinknek elmondtam."
Hozzátette:
Három és fél éve fenntartjuk ezt az álláspontunkat. Mi a béke pártján állunk, mi békét akarunk. Három és fél éve bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nem lesz megoldása. Bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak csak akkor lesz vége, hogyha megállapodás születik a tárgyalóasztalnál, ezért mi minden olyan hírt fantasztikus hírnek tartunk, ami arról szól, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyal egymással. Egy világos történelmi tapasztalat, hogy akkor van mindig esély a békére, hogyha a világ nagyhatalmai egymással civilizált együttműködést tudnak fenntartani.
Kiemelte: Magyarország sosem az elszigetelődést választotta, hanem minden irányba, minden fél felé nyitott:
"Három és fél éve nyitva tartottunk, nyitva tartjuk a diplomáciai csatornákat, nyitva tartjuk a párbeszéd lehetőségét. És mára bebizonyosodott az is, hogy Európából mi vagyunk az egyetlenek, az egyetlen ország, az egyetlen kormány, az egyetlen miniszterelnök, amely a világ nagyhatalmaival, mindegyikkel egyszerre, kölcsönös tiszteleten alapuló és eredményes együttműködést tud folytatni.
A magyar miniszterelnök egyszerre tart fenn jó kapcsolatot az amerikai elnökkel, egyszerre tud civilizált együttműködést folytatni az orosz elnökkel és a kínai elnökkel is. Ez a helyzet.
A tegnapi napon késő este az amerikai külügyminiszter-helyettessel, Christopher Landauval, aztán az orosz kollégámmal, Szergej Lavrovval is beszéltem, és ma reggel pedig beszéltem az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával" – jelentette ki, hozzátéve: magyar idő szerint 11-kor beszélt Orbán Viktor Putyinnal. Erről egyébként maga a miniszterelnök is beszámolt Facebool-oldalán:
"Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!"
Szijjártó Péter elmondta, ha a jövő héten sor tud kerülni erre az előkészítő megbeszélésre, akkor fognak tudni biztosat a további menetrendről.
"Akkor fogunk tudni már adott esetben időpontról és részletekről beszélni. Természetesen mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy az alkalmas feltételeket biztosítsuk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök. Ez Európa legbiztonságosabb országa, ez a világ egyik legbiztonságosabb országa, tehát hogyha valahol, akkor itt biztonságos körülmények között tudnak egymással tárgyalni majd a vezetők.
Mindenfajta technikai kérdés a helyszínkijelöléstől kezdve még várat magára, amint az időpont véglegessé válik, akkor természetesen minden technikai kérdésben tájékoztatást fogunk nyújtani.
Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk, természetesen biztosítjuk számára azt, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, s utána hazatérjen. Semmifajta egyeztetésre nincsen szükség senkivel. Mi egy szuverén ország vagyunk, itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni."
Szijjártó Péter kiemelte:
Azt reméljük, azt szeretnénk, hogyha minél előbb létrejöhetne az a megállapodás, amely békét teremt, amely megakadályozza, hogy újabb százezrek haljanak meg, amely megakadályozza, hogy újabb millióknak kellene elhagyniuk az otthonait, és amely megakadályozza, hogy ez a háború eszkalálódhasson, tovább terjedhessen. Ehhez mi minden feltételt biztosítunk.
Amit kérnek tőlünk, azt meg fogjuk tenni, amiben segíteni tudunk, segíteni fogunk. Jelenleg ezt tudom önöknek mondani a leendő budapesti béke csúcstalálkozó kapcsán."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.