Bódis Kriszta: Magyar Péter pszichológushoz jár - de nem eleget

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 10:22
Tisza PártBódis Kriszta
Bódis megjegyzései különös színezetet adnak Magyar Péter tegnapi kirohanásának, miszerint ő szervezte Budapestre a Trump és Putyin közötti békecsúcsot.

Bódis Kriszta, a Tisza párt egyik vezetője, a pártelnök közeli munkatársa egy interjúban elismerte, hogy Magyar Péter pszichológushoz jár, de szerinte nem eleget. Bódis kijelentése a többséget valószínűleg nem érte meglepetésként, de a tényszerű állítás mégis figyelemreméltó. Különösen most, hogy a Budapestre tervezett Trump-Putyin csúcs kapcsán Magyar Péter közölte, valójában ő(!) kezdeményezte a történelmi jelentőségű találkozót - írja a Ripost.

Bódis Kriszta: Magyar Péter pszichológushoz jár, de nem eleget

Bódis Kriszta a "Keljfeljancsi" című internetes podcast-adásban beszélt főnöke mentálhigiéniás állapotáról. A Tisza párt egyik vezetőjétől azt kérdezte a műsorvezető, hogy a Magyar Péter jár-e pszichológushoz, mire Bódis nevetve úgy válaszolt, hogy:

Igen, de nem eleget.

Bódis tényálltása különös színezetet ad Magyar Péter tegnapi kijelentésének, miszerint ő szervezte Budapestre a Trump és Putyin közötti békecsúcsot. Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a közösségi oldalán bejelentette: Budapesten fog találkozni orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak. A történelmi jelentőségű csúcstalálkozó megszervezése egyértelműen a magyar kormány  és Orbán Viktor diplomáciai érdeme, de Magyar Péter megdöbbentő módon ezt posztolta:

„Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.”

 Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője  úgy reagált, hogy ezzel a kijelentésével Magyar végképp elvesztette a kapcsolatot a valósággal.

Te teljesen megbolondultál. Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök?

– fogalmazott Kocsis a Facebook-oldalán közzétett posztjában, hozzátéve, hogy abszurd és nevetséges, ahogy Magyar Péter a saját érdemének próbálja beállítani a világpolitikai folyamatokat.

