Álhírbotrány: Látó János vallomást akar tenni, de mennyire szavahihető?

Mint azzal a Bors is foglalkozott: heteken át terjesztették a Szőlő utca kapcsán az álhíreket, gátlástalanul vádoltak meg és hoztak hírbe mindenféle bizonyíték nélkül kormánypárti politikusokat. Amikor pedig nem lett a szőnyeg alá söpörve a hazudozás, hanem a kormány keményen fellépett, hirtelen csodálkozni kezdtek, hogy a rágalmazásnak és álhírterjesztésnek jogi következményei vannak.

Látó János és Juhász Péter Forrás: MN-Montázs



Juhász Péternél házkutatást tartottak és pénteken tanúként hallgatták ki, hogy mutassa be azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján az álhíreket terjesztette. Mindeközben áldozati szerepben tetszeleg. Panaszkodik a Partizánban, Puzsér Róbert pedig még tüntetést is szervezett Juhász Péter támogatására.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója elleni eljárásban a Budapesti Regionális Nyomozó Főügyészség Juhász Péter után várhatóan meg fogja hallgatni tanúként a „Zsolt bácsis” történet kitalálóját, Látó Jánost.

Ő volt az, aki Lajos álnéven Juhász Péter – ma influenszerként ténykedő korábbi baloldali politikus – podcastjában adott elő egy históriát fekete, lesötétített autóról, a valóságban nem létező Ózd környéki gyermekotthonról és az intézetbe besurranó, sötét szobában gyerekekkel fajtalankodó politikusról, akinek hangját a gyerekek aztán a tévében felismerték.

Már e képtelenségek után is felmerülhet bárkiben a kérdés, vajon beszámítható figuráról van-e szó és egyáltalán komolyan lehet-e venni egy ilyen ember tanúvallomását. Mielőtt erre rátérnénk, nézzük, kiről is van szó!

Démonikus befolyásoltság és kínai nyelvlecke

És valóban, Látó csatornáján jelenleg 32 monológ érhető el, összesen nagyjából harmincórányi beszéddel. Ezekben vallott például saját megpróbáltatásairól is, egyik alkalommal így: „Tudjátok, mit jelent az, hogy más szellemet venni? Azt jelenti, barátom, hogy démonikus befolyás alá kerülsz, igézet alá kerülsz. Én tudom, 13 évig éltem igézet alatt. Sőt, utána is, nem tudom, hány év kellett, hogy megszabaduljak az igézet alól.”

Máskor az ecsetelte, hogy egyszer rászállt a Szent Szellem, a földre nyomta, mire kidőltek a szájából a gonosz szellemi lények.

Látó saját bevallása szerint így szabadult meg a drog és az alkohol fogságából. Beszélt arról az esetről is, amikor úgy kezdett el kínaiul beszélni, hogy nem is ismeri a nyelvet.