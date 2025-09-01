TISZA-csomag: a 25 év alatti fiataloktól évi 1,3 millió forintot venne el a Tisza-adó

TISZA-csomag kicsomagolva. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a párt etyeki fórumán azt ecsetelte, hogy nem szabad a nyilvánosság előtt beszélni bizonyos kérdésekről idő előtt, mert abba belebuknának. "Előbb a választást kell megnyerni, majd utána mindent lehet” - mondta Magyar Péter helyettese. Csakhogy időközben kiszivárgott, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és egy progresszív adórendszert vezetnének be, lényegében visszavágnák a fizetéseket - írja a Ripost.

Tarr Zoltán, Magyar Péter helyettese elszólta magát. Adóemelést hozna az embereknek a Tisza-csomag - Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

TISZA-csomag: a 25 év alatt fiatalok évi 1,3 millió forintot buknának

A kiszivárgott dokumentum szerint

az évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,

az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs,

míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni. Egy az átlag alatt kereső munkavállaló nettója egyik hónapról a másikra tízezer forinttal lehetne kevesebb.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint a Tisza Párt érdemben akarja szűkíteni az adókedvezmények rendszerét is. Példaként említette, hogy egy olyan családban, ahol az édesanya 30 alatti és egy gyermeke van, a fizetése pedig a korcsoportjára jellemzően alacsonyabb, miközben az édesapa a nemzetgazdaság átlag körüli fizetéssel rendelkezik, akkor ennek a családnak 150 000 forintos keresetcsökkenést kell elszenvednie a progresszív adórendszer nyomán. Az éves szinten 1 800 000 forintnak megfelelő bevételkiesést jelent a családi kasszában. De a 25 év alattiak esetében is keresetcsökkenés havonta 107-108 ezer forint lehet nettóban, ez pedig évente 1 300 000 forint mínuszt jelent, ami egy pályakezdő fiatal számára hatalmas érvágással érne fel. Ugyanis a terv alapján a fiatal munkavállalók kiesnének a jelenlegi 25 év alattiaknak szóló SZJA-kedvezmény alól.