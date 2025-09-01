Nagyon sok réteg sokat bukna a Tisza-csomaggal

Korábban a lapun is beszámolt arról a Tisza Párt belső köreiből kiszivárgott dokumentumról, amelyből kiderült, hogy hiába ígérget hazudozva szja-csökkentést Magyar Péter pártja, a Tisza, valójában brutális adóemelésre készülnek. A három sávos, progresszív adórendszerrel, amelyről egy, az Index által megszerzett belső dokumentum árulkodik szinte minden munkából élő magyar rosszabbul járna. A Ripost nemrég megírta, hogy kiket sújtana leginkább a Tisza-csomag!
Csak emlékeztetőül: a kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza-adó úgy nézne ki, hogy éves szinten
A kormány különösen nagy figyelmet fordít a magyar családokra, akik mindezt számtalan intézkedés és adómentesség formájában élvezhetik. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára ehhez képest igazi tragédiának nevezte a Tisza-adót a Magyar Nemzetnek adott interjúban.
A többkulcsos adórendszert ismerjük: azzal általában mindenki rosszul jár. A Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzelése súlyos következményekkel járnána minden család számára, különösen az egyszülősökre, hiszen a családi adókedvezmény felülvizsgálata jelentős pénzügyi terhet jelentene mindannyiuknak
– árulta el Koncz Zsófia, aki hozzátette, hogy a magyar családok a saját bőrükön tapasztalják, hogy számíthatnak a nemzeti kormányra, amely egyértelműen az adócsökkentés mellett áll.
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) szerint jelenleg három erős pilléren áll a magyar családi adórendszer: 15 százalékos szja, anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény. Az intézet szerint a Tisza-adó mindhárom pillért megtámadja. Kiszámolták ugyanis, hogy egy kétgyermekes, átlagos bért kereső szülőtől csak az szja-emeléssel havi negyvenezer forintot vonnának el Magyar Péterék. A családi adókedvezmény eltörlése emellett további nyolcvanezer forint elvételét jelentené havonta és máris havi mínusz 120 ezer forintban lennének az érintettek.
Komoly gyomrost jelentene az átlagkeresettel rendelkező, 25 év alattiak számára is Magyar Péterék adóemelése. A Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból feketén-fehéren kiszámolható mindez: a 20 és 29 év közöttiek bruttó átlagbére 590 ezer forint, ami már a 22 százalékos kulcs alá esne. Egy ilyen fizetésnél a mostani nulla szja helyett havonta 129 ezer forintot kellene befizetni. Ez pedig éves szinten több mint másfél millió forintot venne ki éppen azoknak a fiataloknak a zsebéből, akik önálló életbe kezdenének.
A kormány az utóbbi években több részletben emelte az orvosok fizetését, amivel a nettó átlagbérük mára 1 461 005 forintra emelkedett. Kormányra kerülése esetén a Tisza Párt ezt jócskán lefölözné, mivel a Tisza-adó átlagosan 228 793 forintot venne ki az orvosok zsebéből – minden hónapban.
És ezek csak példák. Bruttó 416 ezer forintos havi keresettől mindenkinek több szja-t kellene fizetnie, mint jelenleg. Ez a Tisza-csomag népnyúzó hatása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.