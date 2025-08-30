Magyar Péter máris mosakodik, miután lebukott brutális adóemelése

A Fidesz–KDNP-kormány azért vezette be az egykulcsos adórendszert, hogy a megkeresett pénz az embereknél maradjon, és rájuk bízza, azzal hogyan takarékoskodnak vagy hogy költik el azt. Ezzel szemben a Tisza Párt adóemelést akar, és mindegy, hogy Magyar Péter ezt kétségbeesetten tagadja, az semmit nem jelent – ő gátlás nélkül hazudozik.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára politikai helyzetelemzést adott az Origónak a Tranzit Fesztiválon.

Csak egy maréknyi ellenzéki politikus vállalta a nyilvános vitát a Tranziton. Ez vajon mire utal?

– Nyilvánvalóan félnek. De nem is csodálkozunk ezen, hiszen ha a Takács Péter–Kulja András-vitára gondolunk, az látványos lebőgéssel járt a Tisza Párt számára. Ugyanakkor ők azért időnként elmondják az igazságot – most például éppen Tarr Zoltán kotyogta ki, hogy mire készülnek adóemelési fronton. Azt is hozzátette, hogy persze a választások előtt erről (az szja-tervezett emeléséről – a szerk.) nem szabad beszélni, de majd utána „mindent lehet”. Ez színtiszta gyurcsányi tempó. A Tisza Párt egyik EP-képviselője mellett több, a Tiszához közel álló szakértő is így nyilatkozott. Erről beszélt korábban Petschnig Mária Zita is egy másik tiszás eseményen. Az, hogy Magyar Péter ezt kétségbeesetten próbálja tagadni, az semmit nem jelent, ő gátlás nélkül hazudozik - írja a Ripost.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz korábbi európai parlamenti (EP-) képviselője a tihanyi Tranzit fesztiválon, 2023. augusztus 26-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Mik az alapvető különbségek a Fidesz adópolitikája és a Tisza Párt tervezett gazdaságpolitikája között?

– Mi bevezettünk egy alacsony, egykulcsos adórendszert. Mi (a Fidesz–KDNP-kormány – a szerk.) pénzt hagyunk az embereknél, és az emberekre bízzuk azt, hogy azt hogyan költik el, vagy hogyan takarékoskodnak ezzel a pénzzel. Ez a versenyképesség szempontjából a jó modell, egy működő modell. Nem magasabb adókra van szükségünk, hanem ha lehet, további adócsökkentésre, de minimum a jelenlegi alacsony adószintnek a megvédésére.

A Fidesz–KDNP ezt garantálja, a Tisza Párt pedig az adóemelés pártja, amely magával hozná a Tisza-adókat.”

Napokon belül indul az Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamatozású hitellel támogatja a fiatalok első lakáshoz jutását. Miért jelentős ez?

– Magyarországon lehetőséget kell teremteni a fiataloknak, az életkezdőknek ahhoz, hogy saját lakáshoz jussanak, és meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy adott esetben inkább egy törlesztőrészletet, egy fix 3 százalékos hitelt fizessenek havonta, mintsem hogy lakbért fizessenek, vagy éppen a bankoktól tudjanak csak kölcsönhöz jutni ennél jóval magasabb kamatért cserébe. Erről szól az Otthon Start program, ami egyúttal egy kormányzati garancia. Nagyon remélem, hogy minél többen élni fognak ezzel a lehetőséggel!