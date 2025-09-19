A Tisza Párt által javasolt gazdasági és adópolitikai intézkedések jelentős jövedelemkiesést okoznának a magyar háztartások számára - közölte legfrissebb elemzésében a Századvég. A kutatás szerint a „Tisza-csomag” következtében a magyarok átlagos nettó keresete mintegy 129 ezer forinttal csökkenne, vagyis a jelenlegi 475 ezer forintról 346 ezer forintra esne vissza. Ez a változás a teljes lakosság jövedelmének körülbelül egynegyedét érintené – írja a Ripost.

Minden negyedik forintot elvinné a Tisza-csomag

A Tisza-csomag egyik legfontosabb eleme a jelenlegi adórendszer átalakítása. A Tisza Párt eltörölné a 15%-os egykulcsos személyi jövedelemadót, és háromsávos rendszert vezetne be. Az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre 22%-os, a 15 millió forint felettiekre pedig 33%-os adókulcs vonatkozna. A Századvég hangsúlyozza, hogy ez az intézkedés nemcsak a magasabb keresetűeket érintené, hanem közvetett hatásai miatt szélesebb társadalmi körre is kiterjedne. További jelentős változás lenne a különféle adókedvezmények – például a családi adókedvezmény, a fiataloknak vagy édesanyáknak biztosított könnyítések – megszüntetése. Emellett a megtakarításokból, befektetésekből származó jövedelmek is magasabb adóterhelés alá esnének.

A Századvég szerint a csomag hatásai minden társadalmi réteget érintenének. A dolgozók nettó jövedelme csökkenne, a családok elesnének a támogatásoktól, a fiatalok és az édesanyák megszokott kedvezményei megszűnnének, a nyugdíjasokat pedig a megugró energiaárak sújtanák leginkább. Az elemzés úgy fogalmaz, hogy a Tisza-csomag következtében a magyar háztartások életszínvonala átfogóan romlana, mivel egyszerre nőnének a költségek és csökkennének a bevételek.

Az elemzés kitér az energiapolitikai tervekre is. A Tisza Párt programja illeszkedne az Európai Unió azon törekvéseihez, amelyek célja az orosz energiahordozóktól való függetlenedés. Ez a gyakorlatban az orosz gáz és kőolaj kivezetését jelentené a magyar piacról. A Századvég számításai szerint ennek következményeként jelentős áremelkedés következne be: a benzin literenkénti ára meghaladná az ezer forintot, a háztartási rezsiköltségek pedig több mint három és félszeresükre nőnének. Ez az intézkedés a családok mindennapi megélhetését alapvetően nehezítené meg.