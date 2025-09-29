Ismét lebuktatták magukat a Tiszások: lassan már nem mernek majd nyilatkozni?

Újabb megdöbbentő videóra bukkantak. Magyar Péter szakértője bizony nyíltan beszélt, nem lehet félreérteni. Bod Péter Ákos lebuktatta a Tiszát: be fogják engedni a migránsokat Magyarországra.

Fotó: Gál Gábor

Az Ellenpont által közzétett felvételen a Tisza Párt és Magyar Péter tanácsadója, Bod Péter Ákos arról beszél, hogy szerinte a magyar kormány kizárólag a „presztízsveszteség” elkerülése miatt nem hajlandó módosítani a migrációs szabályokon, emiatt pedig az Európai Bíróság naponta egymillió eurós bírsággal sújtja Magyarországot.

A Tisza szakértője hangsúlyozza, hogy egy új kormánynak mindenképp változtatnia kell ezen a hozzáálláson. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy

a Tiszának engednie kellene az uniós migrációs politikának, vagyis a migránsok befogadásának és elosztásának.

A portál szerint nyilvánvaló, hogy itt nem pusztán presztízsről van szó, hanem arról, hogy a jelenlegi kormány a határon kívül akarja tartani a migráció negatív következményeit: a bűnözést, a terrorizmus veszélyét és a társadalmi feszültségeket.

Az EU-s előírások szerint azonban Magyarországnak a határain belül kellene lebonyolítania a menekültügyi eljárásokat,

a Migrációs paktum alapján pedig köteles lenne a befogadott migránsokat szétosztani.

A portálon felidézik: a migrációval kapcsolatos vitában a magyar miniszterelnök többször is világossá tette: „Ha egyszer beengeded a bevándorlókat, nincs visszaút. Ebből az utcából nem lehet kijönni.”