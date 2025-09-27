„Szégyellje magát!” – Magyar Péternek üzentek a nyugdíjasok

A magyar kormány minden körülmények között kiáll az idősek mellett, megvédve juttatásaikat és életminőségüket – jelentette ki Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Mandinernek adott interjújában. Mint elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is fontosnak tartja a nyugdíjasok helyzetét, „napi szinten odafigyel rájuk, szeretve tiszteli őket, mert tudja, hogy milyen sokat köszönhetünk nekik”.

Nyitrai Zsolt Fotó: Kovács Attila

Nyitrai szerint ennek szellemében

adták vissza a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat,

vezettek be élelmiszer-utalványokat, illetve

döntöttek a kiegészítő nyugdíjemelésről.

A mostani intézkedésekkel „átlagosan 47 200 forint” érkezik a novemberi nyugdíjakkal együtt, januárig visszamenőleg biztosítva az inflációkövetést, míg decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt összeg jár majd. Hozzátette:

2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, ma ez az érték 245 700 forint.

Magyar Péterék becsapnák az időseket!

Nyitrai Zsolt szerint a Tisza Párt hiteltelen a nyugdíjasok szemében. Mint a Mandinernek fogalmazott:

tiszteletlenül beszélnek az idősekről, és a halálukból remélnek politikai tőkét, ami elfogadhatatlan.

Ugyanakkor szerinte a differenciált nyugdíjemelésről szóló javaslatuk is ellentmondásos, hiszen épp ők mondták „korábban, hogy az alkotmányellenes”.

Kiemelte, hogy Magyar Péter „Brüsszel által fogott ember”, így itthon is az uniós programot hajtaná végre:

no 13. havi nyugdíj, no rezsivédelem”

– fogalmazott, hozzátéve:

Nem véletlenül mondják: Átver a Tisza!”

A nyugdíjasokat nem lehet becsapni

A lapnak nyilatkozva Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke is kétségeinek adott hangot a Tisza Párt ígéreteivel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, a korábbi nyilatkozataik alapján nehéz elhinni, hogy Magyarék valóban az idősek javát szolgálnák:

Többször is arról beszéltek, hogy meg kell majd szüntetni a 13. havi nyugdíjat. Azt egyszer már elvették tőlünk, nem akarunk megint így járni!”

Szerinte az is elfogadhatatlan, hogy a rezsicsökkentést megszüntetnék, pusztán „Brüsszel kedvében járva”.