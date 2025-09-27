„Szégyellje magát!” – Magyar Péternek üzentek a nyugdíjasok

A magyar kormány minden körülmények között kiáll az idősek mellett, megvédve juttatásaikat és életminőségüket – jelentette ki Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Mandinernek adott interjújában. Mint elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is fontosnak tartja a nyugdíjasok helyzetét, „napi szinten odafigyel rájuk, szeretve tiszteli őket, mert tudja, hogy milyen sokat köszönhetünk nekik”.
Nyitrai szerint ennek szellemében
A mostani intézkedésekkel „átlagosan 47 200 forint” érkezik a novemberi nyugdíjakkal együtt, januárig visszamenőleg biztosítva az inflációkövetést, míg decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt összeg jár majd. Hozzátette:
2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, ma ez az érték 245 700 forint.
Nyitrai Zsolt szerint a Tisza Párt hiteltelen a nyugdíjasok szemében. Mint a Mandinernek fogalmazott:
tiszteletlenül beszélnek az idősekről, és a halálukból remélnek politikai tőkét, ami elfogadhatatlan.
Ugyanakkor szerinte a differenciált nyugdíjemelésről szóló javaslatuk is ellentmondásos, hiszen épp ők mondták „korábban, hogy az alkotmányellenes”.
Kiemelte, hogy Magyar Péter „Brüsszel által fogott ember”, így itthon is az uniós programot hajtaná végre:
no 13. havi nyugdíj, no rezsivédelem”
– fogalmazott, hozzátéve:
Nem véletlenül mondják: Átver a Tisza!”
A lapnak nyilatkozva Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke is kétségeinek adott hangot a Tisza Párt ígéreteivel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, a korábbi nyilatkozataik alapján nehéz elhinni, hogy Magyarék valóban az idősek javát szolgálnák:
Többször is arról beszéltek, hogy meg kell majd szüntetni a 13. havi nyugdíjat. Azt egyszer már elvették tőlünk, nem akarunk megint így járni!”
Szerinte az is elfogadhatatlan, hogy a rezsicsökkentést megszüntetnék, pusztán „Brüsszel kedvében járva”.
Felháborítónak nevezte, hogy a pártban nyíltan viccelődnek a nyugdíjasok halálával:
Szégyellje magát, aki a nyugdíjasok halálából akar politikai hasznot húzni! Nem hagyjuk, hogy sértegessen és lenézzen minket!”
Az elnök hozzátette: a jövő évi választásnak óriási a tétje, mert az idősek tudják, hogy rossz döntéssel rengeteget veszíthetnek.
A vitában különösen éles kontrasztot rajzolnak egyes, a baloldalhoz köthető közgazdászok és politikai szereplők nyilatkozatai. Raskó György például úgy fogalmazott:
A Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók...”
– írja a Mandiner.
