Lebukott Orbán Viktor: kiderült, mi lesz a késő esti programja

A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának kedd esti játéknapján Galatasaray–Liverpool mérkőzésre is sor kerül. Bő egy órával a találkozó kezdete előtt a két vezetőedző, Okan Buruk és Arne Slot kihirdette azoknak a nevét, akikkel megkezdik a mérkőzést. Mint kiderült, Szoboszlai és Kerkez kezd, Sallai a kispadra került. A Galatasaray–Liverpool összecsapás Clément Turpin játékvezető sípjelére magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik az isztambuli Rams Parkban.

Orbán Viktor miniszterelnök pedig közösségi-oldalán osztotta meg véleményét a mérkőzéssel kapcsolatban. Ezzel pedig leleplezte, mi lesz a késő esti programja.

„Liverpool-Galatasaray. De az késő este van, 9 után. Addig még rengeteget lehet dolgozni” – árulta el videójában Orbán Viktor, aki azt is leleplezte, hogy Sallainak drukkol.