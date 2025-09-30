Lebukott Orbán Viktor: kiderült, mi lesz a késő esti programja

A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának kedd esti játéknapján Galatasaray–Liverpool mérkőzésre is sor kerül. Bő egy órával a találkozó kezdete előtt a két vezetőedző, Okan Buruk és Arne Slot kihirdette azoknak a nevét, akikkel megkezdik a mérkőzést. Mint kiderült, Szoboszlai és Kerkez kezd, Sallai a kispadra került. A Galatasaray–Liverpool összecsapás Clément Turpin játékvezető sípjelére magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik az isztambuli Rams Parkban.
Orbán Viktor miniszterelnök pedig közösségi-oldalán osztotta meg véleményét a mérkőzéssel kapcsolatban. Ezzel pedig leleplezte, mi lesz a késő esti programja.
„Liverpool-Galatasaray. De az késő este van, 9 után. Addig még rengeteget lehet dolgozni” – árulta el videójában Orbán Viktor, aki azt is leleplezte, hogy Sallainak drukkol.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.