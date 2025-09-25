Módosította a taxirendeletet a Fővárosi Közgyűlés

Bár a taxisok szeptember 24-én gyakorlatilag az egész főváros közlekedését sikeresen megbénították és meg is zavarták a Fővárosi Közgyűlés ülését – úgy tűnik a próbálkozásuk nem ért célt. A taxisok ugyanis akciójukkal azt akarták elérni, hogy a tarifa 20-25 százalékkal emelkedjen, valamint, hogy a főváros maximalizálja a taxisok számát. Ezek közül egyik követelés sem ment át a taxirendelettel.

Több hídon is blokkolták a forgalmat a taxisok - hiába. Az úhj taxirendelet nem tér ki a követeléseikre. Fotó: Bruzák Noémi / mti

A taxisok mindent megtettek, hogy követeléseik bekerüljenek a taxirendeletbe

A taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be 2025. szeptember 24-re az V. kerület, Városház utcába, illetve a Hősök terére. Habár a Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette, a police.hu oldalon is olvasható összegzés szerint

a taxis tüntetők több másik helyszínen is szándékosan akadályozták a forgalmat, megbénítva ezzel Budapest közúti közlekedését.

A taxis tüntetés számokban

A szeptember 24-i, budapesti taxis tüntetés után a rendőrség 34 sofőrt jelentett fel közlekedési szabálysértés miatt, gyülekezési joggal való visszaélés miatt két ember ellen indult eljárás, továbbá több helyszíni bírságot is kiszabtak – olvasható a rendőrség honlapján.

Az előre be nem jelentett tüntetési helyszíneken a rendőrség fellépett a forgalmat akadályozó taxisokkal szemben. Fotó: police.hu

A taxisoknak leginkább az fájt, hogy kihagyták őket az egyeztetésből, és Karácsony Gergely inkább szabadságra ment, mint hogy velük tárgyaljon érdemben.

Rég nem látott taxis demonstráció volt szeptember 24-én a fővárosban. Jön a folytatás? Fotó: Balogh Zoltán / mti

A létszámszabályozást és tarifaemelést követelő taxisok még szerda este, a közgyűlési ülés nyilvános része után is a Városháza körüli utcákban álltak. A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám szerint a taxirendelet-módosítási javaslat mindenkinek az érdekét szolgálja, csak a taxisokét nem.