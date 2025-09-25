Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Módosította a taxirendeletet a Fővárosi Közgyűlés

taxirendelet
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 14:07
Budapestközgyűlés
A Karácsony Gergely által jegyzett javaslatot a képviselők 22 igen szavazattal fogadták el, a Fidesz-KDNP képviselőinek tartózkodása mellett. A tarifaemelésről és a létszámkorlátozásról – amelyek miatt a taxisok megbénították a főváros közlekedését – nem szól az új taxirendelet.
GUY
A szerző cikkei

Bár a taxisok szeptember 24-én gyakorlatilag az egész főváros közlekedését sikeresen megbénították és meg is zavarták a Fővárosi Közgyűlés ülését – úgy tűnik a próbálkozásuk nem ért célt. A taxisok ugyanis akciójukkal azt akarták elérni, hogy a tarifa 20-25 százalékkal emelkedjen, valamint, hogy a főváros maximalizálja a taxisok számát. Ezek közül egyik követelés sem ment át a taxirendelettel.

taxirendelet
Több hídon is blokkolták a forgalmat a taxisok - hiába. Az úhj taxirendelet nem tér ki a követeléseikre. Fotó: Bruzák Noémi / mti

 

A taxisok mindent megtettek, hogy követeléseik bekerüljenek a taxirendeletbe

A taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be 2025. szeptember 24-re az V. kerület, Városház utcába, illetve a Hősök terére. Habár a Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette, a police.hu oldalon is olvasható összegzés szerint 

a taxis tüntetők több másik helyszínen is szándékosan akadályozták a forgalmat, megbénítva ezzel Budapest közúti közlekedését.

 

A taxis tüntetés számokban

A szeptember 24-i, budapesti taxis tüntetés után a rendőrség 34 sofőrt jelentett fel közlekedési szabálysértés miatt, gyülekezési joggal való visszaélés miatt két ember ellen indult eljárás, továbbá több helyszíni bírságot is kiszabtak – olvasható a rendőrség honlapján.

Az előre be nem jelentett tüntetési helyszíneken a rendőrség fellépett a forgalmat akadályozó taxisokkal szemben. Fotó: police.hu

A taxisoknak leginkább az fájt, hogy kihagyták őket az egyeztetésből, és Karácsony Gergely inkább szabadságra ment, mint hogy velük tárgyaljon érdemben.

Rég nem látott taxis demonstráció volt szeptember 24-én a fővárosban. Jön a folytatás? Fotó: Balogh Zoltán / mti

A létszámszabályozást és tarifaemelést követelő taxisok még szerda este, a közgyűlési ülés nyilvános része után is a Városháza körüli utcákban álltak. A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, Kiss Ádám szerint a taxirendelet-módosítási javaslat mindenkinek az érdekét szolgálja, csak a taxisokét nem.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu