Helyreigazítás Magyar Péter édesapjával és nagybátyjával kapcsolatos valótlan híresztelés miatt.

A cikkben valótlanul híreszteltük, hogy Magyar Péter édesapja dr. Magyar István, és nagybátyja Magyar József megkárosította Molnár Miklós Lászlót és tönkretette a családját, illetve megfenyegette őt. Valótlanul híreszteltük továbbá, hogy dr. Magyar István és Magyar József a saját kezükre játszották a Molnár Miklós László által a Magyar-Molnár Pálinkaház Kft.-be tett 80 millió forintot, valamint valótlanul híreszteltük, hogy a saját nevükre íratták a vállalkozás tulajdonában álló ingatlanokat.