Nyitrai Zsolt: a Digitális Állampolgárság Program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást

Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a DÁP elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is.

Fotó: Máté Krisztián / Ripost

A funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható - tette hozzá.

"Kevesebb papír, gyorsabb véradás. A DÁP-pal segíteni még könnyebb" - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, arra biztatva mindenkit, hogy töltse le és használja a DÁP-ot.

A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 ezer beteg szorul vérre, vérkészítményre.

Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a Digitális Állampolgárság Programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált.

Kiemelte, hogy a véradóknak már nem kell keresgélniük a taj-kártyát és lakcímkártyát, hiszen elegendő magukkal hozniuk egy érvényes személyazonosításra hivatalosan alkalmas fényképes igazolványt. A taj-számukat és a lakcímüket a DÁP alkalmazáson keresztül is bemutathatják - húzta alá.

A véradók így valóban a legfontosabbra koncentrálhatnak: arra, hogy segítsenek másokon - fogalmazott, hozzátéve "nekünk pedig hatalmas könnyebbség, hogy minden gyorsabban és gördülékenyebben zajlik".