Hatással volt Donald Trumpra Orbán Viktor telefonhívása, az orosz olajról van szó

Donald Trump
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 12:55
telefonhívásOrbán Viktor
Trump tisztában van azzal, miért nehéz Magyarországnak leválnia az orosz olajról.

A Magyar Nemzet írja, hogy az Ovális Irodában azt mondta Donald Trump, hogy tisztában van azzal, miért nehéz Magyarországnak leválnia az orosz olajról.

Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni [...]

Magyarország és Szlovákia szárazföldi országok, ezért »csak egy olajvezetékük van, ami megnehezíti a helyzetüket«.

– mondta Donald Trump.

orbán viktor, donald trump, AFP
Orbán Viktor és Donald Trump / Fotó: AFP

Donald Trump rámutatott, hogy Magyarország tengeri kijárat nélkül nem tud egyszerűen hozzájutni a nemzetközi olajszállítmányokhoz, és kizárólag egyetlen csővezetékre támaszkodhat. Az amerikai elnök hozzáfűzte, hogy beszélt Orbán Viktorral a helyzetről.

 Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják

– tette hozzá Donald Trump.

Ahogyan arról a lap korábban már beszámolt, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal, és részletesen ismertette az amerikai elnökkel, miért nem tud Magyarország teljesen függetlenedni az orosz olajtól. Donald Trump egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva egyértelművé tette, hogy megértette és elfogadja ezeket az érveket.

 

