Találkozott Trump és Zelenszkij: "A háború véget fog érni"

Pár napja az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal találkozott az amerikai elnök, Donald Trump, aki most Washingtonba hívta az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt, ezzel minden bizonnyal egy lépéssel közelebb hozva a háború végét, a várva várt békekötést.

Zelenszkij és Trump / Fotó: AFP

A Ripost írja, hogy Trump a mai találkozón elmondta, hogy úgy érzi a Putyinnal való múltkori beszélgetés után, hogy elérkezhet egy békemegállapodás, Zelenszkij pedig megköszönte az amerikai elnök erőfeszítéseit, illetve azt is, hogy az európai vezetők is elkísérhették őt.

Donald Trump kijelentette: a háború véget fog érni.

Az újságírói kérdésekre válaszolva elárulta az amerikai elnök, hogy nem tudja, mikor lesz vége a háborúnak, de Putyin és Zelenszkij is azt akarja, hogy vége legyen, és vége is lesz.

Donald Trump azt is elárulta, hogy a Zelenszkijjel folytatott megbeszélés után felhívja Vlagyimir Putyint.

Lehet hogy sikerül egy háromoldalú találkozót megszervezni ezután. Ha nem, akkor tovább küzdünk

– mondta Donald Trump.