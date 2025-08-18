UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Találkozott Trump és Zelenszkij: "A háború véget fog érni"

Donald Trump
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 20:59 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 18. 21:08
ZelenszkijPutyin
Donald Trump a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt.

Pár napja az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal találkozott az amerikai elnök, Donald Trump, aki most Washingtonba hívta az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt, ezzel minden bizonnyal egy lépéssel közelebb hozva a háború végét, a várva várt békekötést.

Trump, Zelenszkij
Zelenszkij és Trump / Fotó: AFP

A Ripost írja, hogy Trump a mai találkozón elmondta, hogy úgy érzi a Putyinnal való múltkori beszélgetés után, hogy elérkezhet egy békemegállapodás, Zelenszkij pedig megköszönte az amerikai elnök erőfeszítéseit, illetve azt is, hogy az európai vezetők is elkísérhették őt.

Donald Trump kijelentette: a háború véget fog érni.

Az újságírói kérdésekre válaszolva elárulta az amerikai elnök, hogy nem tudja, mikor lesz vége a háborúnak, de Putyin és Zelenszkij is azt akarja, hogy vége legyen, és vége is lesz.

Donald Trump azt is elárulta, hogy a Zelenszkijjel folytatott megbeszélés után felhívja Vlagyimir Putyint.

Lehet hogy sikerül egy háromoldalú találkozót megszervezni ezután. Ha nem, akkor tovább küzdünk

– mondta Donald Trump.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu