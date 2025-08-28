Szentkirályi Alexandra leleplezte a TISZA adót: „Na ez a legdurvább lebukás, amit mostanában láttam”

Miután Magyar Péter sokadjára a magyar emberek szemébe hazudott és tagadta a TISZA-adót, egy ma kiszivárgott hangfelvételen saját vezető politikusa és EP-képviselője buktatta le. Ezen megszavaztatják és elismerik, hogy a TISZA a progresszív, többsávos személyi jövedelemadó = adóemelés pártján áll.

Fotó: pesti-sracok

Ezt Szentkirályi Alexandra sem hagyhatta szó nélkül, aki a következő képen reagált:

„Erről most nem lehet beszélni, majd a választás után, akkor mindent lehet” – így kezdődik Szentkirályi Alexandra posztja, majd folytatja:

„Brüsszelből 10 éve ezt követelik tőlünk, Gyurcsányék idejéből emlékezhetünk is, hogy milyenek voltak ezen a sávok. Nem azért dolgozott több millió magyar ember keményen az elmúlt 15 évben és építettük fel közösen az alacsony adókra és adókedvezményekre épülő Magyarországot, hogy Magyar Péteréket ideküldjék Brüsszelből, szétverjenek mindent és a legsötétebb Gyurcsányi időket hozzák vissza. Nem is fogják, mert áprilisban nagyot fogunk nyerni, ők pedig veszítenek! Mert a magyar embereket nem lehet hülyének nézni és palira venni. ”