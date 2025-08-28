Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Orbán Viktor figyelmeztetést tett közzé, a magyar középosztálynak üzent

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 16:20
A magyar kormányfő reagált a Tisza-adóra.
„Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 

ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó, mert szerintük „a választások után mindent lehet”. 

„A magyar embereket átverni, na azt nem lehet. Mert nem hagyjuk!” – tisztázta a miniszterelnök. 

