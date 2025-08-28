Orbán Viktor figyelmeztetést tett közzé, a magyar középosztálynak üzent

„Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint

ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó, mert szerintük „a választások után mindent lehet”.

„A magyar embereket átverni, na azt nem lehet. Mert nem hagyjuk!” – tisztázta a miniszterelnök.