Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter minden lényeges dologban hasonlítanak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állítja, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Akárcsak Magyar Péter. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom legfrisebb videója egyéb téren is rámutat a Zelenszkij és Magyar Péter közötti megdöbbentő hasonlóságokra. Szemmel láthatóan ugyanarra a szerepre szánták és szánják mindkettőjüket.

Volodimir Zelenszkij véleménye szinte teljesen megegyezik Magyar Péterével. Fotó: AFP / AFP

Volodimir Zelenszkij Magyar Péter ukrán megfelelője - így működik együtt az ukrán elnök a Tisza párttal

Az ukrán elnök a Tisza párt rendezvényén kihozott eredmény(?) alapján nemrég úgy nyilatkozott, hogy a magyarok többsége támogatná Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását. Ezt a helyzetet tetézi még, hogy Zelenszkij a Tiszával együtt támadta a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazást. Az is világossá vált, hogy Ukrajna ukrán-párti kormányváltást akarna Magyarországon

A hasonlóságon felül az együttműködés is világos a Tisza és Ukrajna, Zelenszkij és Magyar Péter között. Biden és Soros, valamint Zelenszkij utazó ügynöke, Anne Applebaum titkos eligazítást is tartott Budapesten a Tisza pártnak. Erről a guruló-dollárokat nyújtó, baloldalt is segítő Action for Democracy egyik tanácsadója számolt be.. Applebaum foglalkoztatója, a Korányi Dávid által vezetet A4D szervezet szintén támogatja a Tisza pártot.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom videójában egyéb hasonlóságok sorára mutatnak rá Zelenszkij és Magyar Péter között. Politikában, jellemben és a hétköznapok apró részleteiben.