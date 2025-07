Orbán Viktor nagy bejelentést tett a 3 százalékos lakáshitelről

Jó hírrel jelentkezett be Orbán Viktor a kormányülésről: bevezették a 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitelt azoknak, akik az első otthonukat szeretnék megteremteni. Erre azért volt szükség, mert az utóbbi években nagyot ugrottak az ingatlanárak Magyarországon. Ez persze jó hír azoknak a családoknak, akik már saját ingatlanban laknak, akik azonban még csak most tervezik az első otthon megvásárlását, nehéz helyzetbe kerültek. Ezt megoldandó nagy könnyítést vezetett be a kormányt.

Ezt a kamattámogatott hitelt minden olyan család igénybe veheti, akik az első otthonukat szeretnék megvásárolni vagy megépíteni. Az ingatlan bárhol lehet: a legkisebb falutól Budapestig, és nincs semmilyen korhatár sem, bár az élet rendje miatt ez leginkább a fiataloknak kedvez.

Maximum 50 millió forintot lehet felvenni 3 százalékos kamaton a teljes futamidőre, ami maximum 25 év lehet. Az önrész 10 százalék.

Ez nem kis segítség a fiataloknak, hiszen jelenleg a piaci hitelek 6,5-8 százalékos kamattal vehetők fel.

Szeptember 1-től megindítják a következő nagy akciót, amellyel a lakásfelújítóknak nyújtanak majd segítséget.