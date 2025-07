Elhatárolódhatnak Majka szponzorai

Majka, az egyik legkeresettebb magyar előadó, tavaly rendkívül sikeres évet zárt: cége, a Dyma MM Kft. több mint 783 millió forintos bevételt és 123,9 millió forint adózott eredményt ért el, amelyből 130 millió forint osztalékot vett ki. Ez 60%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Bevételeinek jelentős részét a fellépései teszik ki, emellett az RTL Klubtól is kapott honoráriumot. Számos nagyvállalat, például a Hell, az OTP és a One Magyarország rendezvényein is fellépett, utóbbinál nagykövetként is tevékenykedik.

A Campus Fesztiválon történt incidens és a szponzorok reakciója

Azonban Majka körül egyre nagyobb botrány bontakozott ki egy színpadi jelenet miatt. A Campus Fesztivál zárónapján a „Csurran, cseppen” című számának előadása során a rapper egy mikrofonnal eljátszotta a dalban szereplő korrupt miniszterelnök „kivégzését”. Ez a jelenet komoly felháborodást váltott ki.

Felmerül a kérdés, hogy a szponzoráló cégek – mint az OTP, a Hell és a One Magyarország – hogyan reagálnak erre az incidensre. Korábban, a „Csurran, cseppen” megjelenése után a One Magyarország a 24.hu kérdésére azt válaszolta, hogy a megállapodás érvényben marad, és a cégcsoport „művészeti és közéleti kérdésekben soha nem foglal állást”. A Magyar Nemzet megkereste a többi érintett céget is, de a válaszok még nem érkeztek meg.

Közéleti visszhang és Orbán Viktor üzenete

A miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet országszerte nagy felháborodást váltott ki. Majka saját követői mellett közéleti szereplők, mint Dopeman és Nagy Feró, Debrecen polgármestere, valamint a Campus Fesztivál szervezői is elhatárolódtak a rappertől. Sulyok Tamás köztársasági elnök is megszólalt az ügyben.

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált az esetre közösségi oldalán, ahol egy ismert bajusszal látható képpel együtt a következőket írta: