/Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek üzent: Az, hogy a főváros most csődben van, abban vastagon ti is benne vagytok!

Péter, ne csinálj már úgy, mint egy előkelő idegen lennél, aki ott sem volt. A te frakciód az, amelyik megszavazta ezt a törvénytelen költségvetést egy 50 milliárdos lyukkal, és a te frakciód az, amelyik megszavazta Rákosrendező megvételét is. Sőt, hogyha megnézzük az elmúlt közgyűléseket, akkor átlagosan 70%-ban együtt szavaztatok Karácsonnyal és a DK-val. Ne tanuld el Karácsony Gergelytől a mindig másra mutogatást. Az, hogy a főváros most csődben van, abban vastagon ti is benne vagytok! Ne bujkáljatok, nem úszhatjátok meg, hogy a megoldásnak is a részesei legyetek