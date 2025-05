Szentkirályi Alexandra: Gyerekként megtanultuk a húgommal, milyen másról gondoskodni!

Bors: Rendszeresen megszólalsz állatvédelmi ügyekben. Miért?

Sz.A.: "Mert fontosnak tartom. Egyik ismerősöm mesélte, hogy néhány hete a Petőfi híd budai hídfőjénél találkozott kóbor kutyákkal, ami több szempontból is problémás. A 22. kerületben a Hérosz állatotthonban voltam, ahol sorakoznak az elhagyott kutyák és macskák. Ameddig Budapesten van kóbor kutya vagy elhagyott cica, ameddig a hírek megkínzott állatokról szólnak, addig van helye ennek a kérdésnek is" - hangsúlyozta Alexandra.



Bors: Sokat hallani a felelős állattartásról, szerinted mennyire veszik komolyan ezt a gazdik?

Sz.A.: "A többség szerencsére teljes mértékben. De igaz az is, hogy a felelős állattartás témája elsősorban negatív példák említése közben kerül elő. Ma általában két dolog miatt kerül utcára egy kutya vagy macska: a gazdi meggondolta magát és a mindennapokban már mégsem tűnik annyira jó ötletnek az állattartás. A másik, hogy megöregednek, ne adj Isten elhunynak a gazdik és nincs, aki átvegye az állatot. A harmadik a legszélsőségesebb eset, amikor állatkínzók karmai közül kell szó szerint kimenteni az állatokat" - sorolta.



Bors: Karácsony Gergely többnyire kampányidőszakban látható például az Illatos úton. Meglátásod szerint, mennyire felelős gazdája az állatvédelemnek, az otthonoknak, a kóbor ebeknek?

Sz.A.: "Amennyire a városnak is. Semennyire. Hivatalba lépése óta volt már itt Állatvédelmi Charta, állatvédelemért felelős megbízott meg “Kutyapest” örökbefogadó program is. Ismerős bármi ezek közül? Hallottunk bármilyen eredményről? Egy évvel ezelőtt - zajlott a főpolgármesteri kampány -, hosszú posztban értekezett Karácsony Gergely az állatvédelemről, termelési jelentést tartott. Az eredmény finoman szólva elmaradt" - mutatott rá Szentkirályi Alexandra.



Bors: A Fővárosi Közgyűlésben több előterjesztése is volt a Fidesz-KDNP frakciónak állatvédelem ügyében, és többször is egyeztettél Ovádi Péter kormánybiztossal. Milyen eredményeket sikerült elérni?

Sz.A.: "Mi mindent megtettünk, de nem vagyunk elégedettek. Az új kutyafuttatókra, információs táblákra és más, a napi kutyatartást megkönnyítő programokra ugyan igent mondott a többség, egy másik ülésen azonban arra a 200 millió forintra, amit az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek akartunk adni - lenne helye a pénznek, akár az összeg sokszorosának is -, Karácsony Gergely ujja is a nem gombon landolt. Erre a pénzre nyilvánvalóan szükség van, ezért is kerestem meg Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos urat. Kértem, hogy a fővárosi civil szervezetek támogatása kiemelt szerepet kapjon az idei állatvédelmi pályázaton, ő pedig támogatta az ötletet. Az eredmény rövidesen kézzelfoghatóvá is válik" - árulta el a frakcióvezető.