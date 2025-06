Szentkirályi Alexandra: Magyarország sorsa nem lehet idegen érdekek eszköze

Zelenszkij, Soros és Biden ügynöke egy titkos eligazítást tartott Budapesten a Tisza Pártnak. Applebaum nem akárki, a Soros-féle hálózat oszlopos tagja, a Magyarországra 2022-ben dollárokat gurító Action for Democracy tanácsadója, sőt a CIA ernyőszervezeteként működő NED igazgatótanácsában is ült. A férje sem akárki, Radoslaw Sikorski volt lengyel külügyminiszter, jelenlegi EP-képviselő és a legvéresebb háborúpárti politikus. Ő volt az, aki az Északi Áramlat felrobbantását megköszönte Biden Amerikájának. Mi keresnivalója van egy háborúpárti ukránbarát ügynöknek egy magyarországi pártnál. A magyar embereknek joguk van tudni, hogy a Tisza Párt milyen külföldi érdekeknek megfelelően akarja befolyásolni a magyar nemzet jövőjét. Nincs régi meg új ellenzék, csak a logó más. A lóvé és a parancsok ugyanonnan jönnek. Mi pedig ugyanúgy fogunk harcolni ellenük, és le is fogjuk győzni őket