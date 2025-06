Pride: Budapesti játszóterek mellett haladnak majd el

A Budapest Pride szervezői közzétették a 30. jubileumi menet hivatalos útvonalát, amely alapján a felvonulás legalább tíz játszótér mellett vagy közelében halad el szombaton - hacsak közben meg nem változtatják az útvonalat -, amikor a belvárosi parkokat gyerekes családok tömegei használnák - írja a Metropol.

Pride útvonal térkép - ezt tették közzé a szervezők, a B terv nem ismert

Érintett játszóterek a Pride menet útvonala mentén:



• Deák tér – Erzsébet tér sarka

• Múzeumkert

• Bástya park

• Fővám tér

• Tabán

5 perc sétán belül továbbiak:



• Kufli játszótér (Deák tér másik fele )

• Károlyi-kert

• Hild tér

• Egyetem tér

• Gellért-hegy játszótér

A jelenleg hatályos gyermekvédelmi törvény kimondja, hogy 18 év alattiak számára nem ajánlott tartalom nem kerülhet közvetlen közterületi megjelenítésre, ha ott gyermekek jelenléte várható. Márpedig a játszóterek közvetlen környékére ez fokozottan igaz. 2025 márciusában a magyar gyülekezési törvényt kiegészítették: tilos olyan közterületi rendezvényt tartani, amely gyermekvédelmi aggályokat vet fel, különösen akkor, ha az “szexuális orientációt népszerűsítő kommunikációt” tartalmaz, és kiskorúak is jelen lehetnek. Ez alapján a hagyományos Pride-felvonulás ilyen formában jogszerűen nem tartható meg. A rendőrség tehát a közgyülekezési szabályok alapján június 18-án betiltotta az eseményt, a gyermekek védelme prioritást élvez, és a meneten részt vevők között vélhetően 18 év alattiakat is érintene. Karácsony Gergely azzal védekezik, hogy ez önkormányzati esemény, nem Pride, Budapest Büszkeség menetének hívja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Szivárvány Misszió közös szervezésében rendezett Pride-ot. (Miközben tehát a főváros belefullad a dugókba és csődbe, a főpolgármester pride-ot szervez.)

Karácsony még azt is hozzátette:

Ha valaki nem akarja szembesíteni a gyerekét a különböző szexuális orientációjú emberekkel, vigye el egy másik helyre a városban.

Budapest ma: dugó, csőd, Pride

Az ember ránéz a fővárosra és káoszt, dugót, csődöt, Pride-ot lát – értékelte Budapest helyzetét Orbán Viktor pénteken, a Kossuth rádióban, hozzátéve: Budapesten nyilván sokan vannak, akiknek a város így, ahogy van tetszik, az az ő ízlésük, az ő véleményük, „nekem nem tetszik”. Ezt persze a főpolgármesternek nem kell tudomásul vennie, mert „én csak egy állampolgár vagyok a sok közül”, de miközben csődben van a város, miközben dugók vannak, nem lehet mozdulni, rengeteg munka lenne, amit el kellene végezni. Pénzük sincsen, holott ki vannak tömve pénzzel, mégis elfolyik valahova, közben ahelyett, hogy a csődöt kezelnék, Pride-ot szerveznek – jelentette ki.