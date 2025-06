Orbán Viktor: Nagy éveink vannak! - Videó

A TV2 Tények című műsorában tette tiszteletét Orbán Viktor június 30-án, este 18 órakor. A miniszterelnök egyebek mellett olyan fontos témákkal készült, mint a hétvégi pride hatása, az ukrajnai háború, Kapu Tibor, és várhatóan Brüsszel is szóba kerül majd.

Kapu Tiborral folytatott beszélgetéséről kérdezték először Orbán Viktor miniszterelnököt a Tények című műsorban. A kormányfő azt mondta, jó lenne egybe látni az egész földet, ezért mondta azt a magyar űrhajósnak.

Orbán Viktor szerint nagy éveink vannak. Az elmúlt néhány évben két új magyar Nobel-díjas lett, most pedig egy újabb magyar űrhajós, ami nemzetközi elismertségünket növeli.

Új seriff van a városban!

A múlt heti NATO-csúcs kapcsán jelezte, hogy egy éve mindenki lelkesen Ukrajna tagságáról és a háború folytatásáról beszélt, mostanra minden az ellenkezőjére fordult. – Új seriff van a városban! Az amerikai elnök békepárti, a NATO azért jött létre, hogy védekezzen, szó sem lehet az ukrán tagságról – tette hozzá.

A kormányfő a legfontosabbnak nevezte, hogy el kell kerülni a harmadik világháború veszélyét és a fegyverkezési versenyt is. – Ez nem megy másképpen, csak ha megegyezünk az oroszokkal – fogalmazott.

Kiemelte, hogy egyszer a világunkat már tönkretette egy fegyverkezési verseny, ezt nem érdekünk megismételni. – A magyaroknak az a jó, ha a pénz oda megy, ahova a szükség megkívánja – tette hozzá.

– Ahogy sikeresen akadályoztuk meg, hogy a NATO-ba felvegyék Ukrajnát, Brüsszelben ezt egyelőre nem sikerült elérnünk. Magyarország sem most, sem a jövőben nem támogatja Ukrajna uniós tagságát – mondta a műsorban Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint ha felvennénk Ukrajnát az unióba, felvennénk a háborút is.

– Ha felvesszük őket, azzal nem rajtuk segítünk, hanem magunkat hozzuk nehéz helyzetbe – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy komoly szerepe volt Magyarország NATO-, illetve uniós tagsági tárgyalásain is. Először a NATO-ba kerültünk be, utána jöhetett az unió. Ez azonban most nem következhet be, mert Ukrajnát nem vesszük fel NATO-ba. – Nem tudjuk, Ukrajna mekkora, hol vannak a határai – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.