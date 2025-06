Orbán Viktor megszólalt a Pride-ról: "Parancs Brüsszelből, haptákban álló bábpolitikusok Budapesten"

Ma nagy nap van, felhívom Kapu Tibort az űrben. Remélem, felveszi.

A tegnapi nap is tanulságos volt. Brüsszelben kiadták az utasítást, hogy Budapesten Pride-nak lennie kell. A bábpolitikusaik az utasítást végrehajtották. Ez a bizonyíték arra, milyen lenne az életünk, ha az ország élén nem a szuverenitásunkat védő nemzeti kormány állna. Parancs Brüsszelből, haptákban álló bábpolitikusok Budapesten, Tisza, DK és Karácsony szavazók az utcán

- üzent a Harcosok Klubja csoportba a miniszterelnök, aki többek között kifejtette véleményét a pride-ról, amit brüsszeli utasításra rendeztek meg, és szerinte ez azt mutatja meg, mi lenne, ha nem ők kormányoznának. Orbán Viktor rámutatott, hogy hiába voltak rengetegen kint, a 2022-es gendernépszavazás rengeteg résztvevőjével nem tudják felvenni a versenyt.

- Ugyanez történne a migráció, a rezsicsökkentés és végül Ukrajna és a háború ügyében is. Tegnap óta még biztosabban tudjuk, hogy ezeket nem szabad odaengedni a kormányrúdhoz. És nem is fogjuk őket. Mögöttünk a 2022-es gender népszavazás 3,7 millió szavazója áll. Amellyel semmilyen demonstráció létszáma nem vetekedhet. Ráadásul visszataszító és szégyenletes dolgok is történtek. Drag queen show a színpadon, magassarkú férfiak, hormonterápiás brossúrák. Ez nem büszkeség, ez szégyen.



Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

- írja Orbán Viktor.