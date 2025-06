Kamuprofil-építés: Ez a Tisza-párti aktivisták fő feladata

„Olyan jó látni, ahogy lépésről lépésre, tégláról téglára omlik össze a Tisza Párt összes hamis és a választókat megtévesztő hálózata” – írta Facebook-oldalán Kocsis Máté.

„Ahogy a napokban lelepleződött a párt szimpatizánsainak gúnyos megbélyegzése (alkesz, rokinyugger stb.), úgy derült most ki, hogy az online »fölényük«

semmi más, csak egy jól szervezett kamuprofil-hálózat volt, és pont így fog összeomlani a közvélemény-kutatásos csalásuk is”

– állapította meg a Fidesz frakcióvezetője.

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy Orbán Viktor szerint az ellenfél felismerte, hogy „átkerül a politika a digitális világba”, ahol ők „otthonosan mozognak, mert hamarabb mentek oda, ismerik a trükköket”. Képesek arra, hogy „olyan zajt keltsenek, hogy úgy nézzen ki, mintha ők lennének többen”. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy „elfogott” egy olyan üzenetet, ahol az van kiadva parancsba, hogy mindenkinek kettő álprofilt kell létrehoznia. Szerinte ez az üzenet egy, a Tisza Párthoz köthető csoportban volt látható.

„Olyan az egész kóceráj, az egész rendszer, mint maga az elnökük: erőszakos, megbízhatatlan, megtévesztő és alapvetően buta. Csak így tovább, fiúk, vergődjetek csak!” – jegyezte meg ironikusan Kocsis Máté, aki korábban úgy fogalmazott az Medián felmerés kapcsán, amely szerint a TISZA Párt 15 százalékkal vezet a Fidesz előtt, hogy „drága jó Hann Bandi bácsi nagyon megdolgozik a pénzéért”.

Miközben egyre több a háború a világban, Magyar Péter egy légpuskával a kezében pózol

Így megy ez.

Miközben a világ súlyos geopolitikai válságokkal küzd – Ukrajnában továbbra is zajlik a háború, és a Közel-Keleten is egyre nő a feszültség – Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője egy légpuskás attrakcióval jelentkezett be a közösségi médiában.