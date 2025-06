"Ukrajnának most nem osztottak lapot!" - Fontos kérdések dőltek el a NATO-csúcson, megszólalt Orbán Viktor

Az uniós szabályozást át kell alakítani, különösen a hadiipari fejlesztések érdekében. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország "előnyben van" ugyanis már 2016–2017-ben elindította ezeket a fejlesztéseket, és most olyan termékeket fognak gyártani, amelyeket más országok is meg fognak vásárolni. „A hadi iparunk jobb állapotban van, fölkészültebb.” Sok országnak ez lehetetlen, mert nem kezdtek el időben lépni. „Ha az Unió változtat a filozófiáján, sikeresek leszünk.”

Hozzátette hogy akkor is lehetetlen lenne "ha ukrán barát kormány lenne Magyarországon. Egy ukrán barát kormány nem Magyarországra költene pénzt, ezt a pénzt Ukrajnába vinnék."

Az amerikai elnök, Donald Trump is szóba került. Orbán elmondta, hogy egy vacsorán – amelyet a holland király adott – Trump, Erdogan és ő tartottak egy „kupaktanácsot”. Itt üdvözölte Trumpot, és biztosította támogatásáról az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban is: „Magyarországon aki egyszer barát, mindig barát. Hacsak méltatlanná nem válik a barátságra.” Hozzátette: „Életösztönünk alapján mi egy lojális nemzet vagyunk.” Orbán szerint Nyugat-Európában már kevés nyoma van a lojalitásnak, de Magyarország más. „Trumpot mindig is üdvözöltük, mert szerintünk a gondolkodása megerősíti a nyugati világot." Ezért Orbán Viktor most is üdvözölte Trumpot az ország nevében.