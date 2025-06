/Dömötör Csaba: Brüsszel ki akarja iktatni a tagállamok véleményét az ukrajnai bővítés vitájából

A fideszes politikus kitért arra is, hogy a bővítési tervekkel összefüggésben konkrét előterjesztések vannak az orosz energiaszállítások letiltására, amely számítások szerint évi félmillió forinttal növelné a családok energiaszámláját - írja a Ripost.

"Ez a vita nem az Oroszország iránti szimpátiáról vagy annak hiányáról szól, hanem arról, hogy minden más alternatív energiabeszerzési forrás drágább, mint az orosz" - mondta, hozzátéve: az e tervet támogató határozatot a Tisza Párt képviselői is megszavazták az e heti plenáris ülésen. "Hát nem a Tisza árad, hanem a wéberi politika" - fogalmazott.

Dömötör Csaba arra a kérdésre, hogyan értelmezhető, hogy az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber egy Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének írt levelében jelezte, a néppárt támogatja Ukrajna csatlakozási folyamatát, de tiszteletben tartja a Tisza álláspontját, miszerint a párt nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét, azt mondta: a Tiszának "papírja van arról, hogy támogatja a csatlakozást", a párt véleménynyilvánító akciójának eredménye szerint ugyanis a tiszás válaszadók 58 százaléka támogatná Ukrajna felvételét. A politikus szerint "amikor idehaza tarthatatlanná válik egy Brüsszelben képviselt ellenzéki álláspont, akkor megpróbálják az egész ügyet letagadni. Korábban a betelepítési kvótát tagadták így, hogy aztán egy nap alatt áterőltessék, most az ukrán bővítés ügyében zajlik az altatás".

Úgy vélte, ez a levél ennek a része. Leszögezte: a tény az, hogy a Tisza az európai néppárti frakcióban ül, ahol még a tagságnak is feltétele Ukrajna támogatása, a néppárt stratégiájában szerepel Ukrajna gyorsítópályás tagsága, az Európai Bizottság a gyorsítópályás bővítés a motorja, és az Európai Bizottság elnöke is a néppártból érkezik. Dömötör Csaba szerint az, hogy a levél csak egy átlátszó félrevezetési kísérlet, abból is látszik, hogy a Tisza delegációvezetője, Tarr Zoltán a héten egy lengyel televíziónak azt mondta, más Ukrajna-politikát csinálnának, mint a kormány. Hozzátette: sokatmondó az is, hogy egy vezető ukrán politikus a héten arról beszélt, a magyar ellenzék ukránbarát politikát folytat, és ha ők kerülnének hatalomra, "elhárulnának a budapesti akadályok".