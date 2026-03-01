Dudás Miki özvegye ismét könnyeket csalt a szemekbe – így emlékezik kedvesére Szigligeti Ivett

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett fájdalma nem múlik: szívszorító képekkel emlékezett meg kedveséről.
A világbajnok és Ivett kapcsolata 11 évig tartott; többször is különváltak, majd ismét egymásra találtak. A hosszú, szenvedélyes szerelem alatt két gyermekük is született: Nara és Miló.
Utoljára 2025 májusában szakítottak, ám információk szerint a sportoló halála előtt ismét egy párt alkottak. Dudás Miki 34 évesen, 2026. január 5-én hunyt el - holtan találtak rá XVIII. kerületi otthonában. Bár eleinte nem gyanakodtak idegenkezűségre, a boncolás után halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult eljárás.
Ivett kedvese halála óta rendszeresen emlékezik meg róla, és oszt meg közös fotókat követőivel. Most egy fekete-fehér fotósorozattal idézte fel a néhai sportoló emlékét, az alábbi sorokkal:
Csak fogd a kezemet és soha ne engedd el! Csak öleld át a lelkemet a szereteteddel! Csak tápláld a szívemet a szerelmeddel! Csak éltesd az életem az életeddel!
