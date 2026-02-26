Megrázó vallomást tett Dudás Miki édesanyja: "A megmaradt családtagjaimért össze kell szednem magam!"

„Még mindig nem hiszem el, hogy Miki nincs többé” – kezdte a Borsnak a tragikusan fiatalon elhunyt olimpikon édesanyja. Dudás Miki hatalmas űrt hagyott maga után, és már az édesapja sincs ott, hogy segíthessen az asszonynak. De Klári tudja, hogy össze kell szednie magát, mert a piacon ki kell nyitni a virágüzletet, jön a nőnap és neki onnan van bevétele. A pénzre nagy szükség van, az élet ugyanis megy tovább.

Dudás Miki testvére nem tudja vinni a virágüzletet, édesanyjára hárult minden (Fotó: MW archív)

Dudás Miki anyukája képtelen felfogni a tragédiák sorozatát

Az egész országot megrendítette a hír, hogy 34 éves korában örökre lehunyta szemét az egykori olimpikon. Mint ismert, Dudás Miklósra az otthonában találtak rá, miután szerettei napokig hiába hívogatták, keresték. Édesanyja, Klári még férje tragikus halálát sem tudta feldolgozni, amikor megtudta, elhunyt a fia.

„Ez egyszerűen feldolgozhatatlan, alig egy év alatt vesztettem el imádott férjemet és az imádott fiamat” – sóhajtott nagyot Dudásné Magyar Klári, aki korábban csak a Borsnak szólalt meg fia elvesztéséről.

Hogy történhet ilyen egyetlen családban? Hogy lehet azt túlélni, hogy el kell temetnem a fiamat, nem ez az élet rendje! Hogy mehet el egy ilyen életerős, csupaszív gyermek? Ha a férjem élne, vele meg tudnám osztani a fájdalmamat, vele tudnék Mikiről beszélni. De ő sincs, őt is el kellett temetnünk, rajta kívül nincs olyan, akivel tudnék beszélni arról, ami bennem van. Ha ő élne, a fiam is élne. Teljesen tönkretette a tragédia, hogy látta az egészet, a támadást, hogy fogta édesapja fejét, állandóan azt mondogatta, hogy nem tudott neki segíteni.

- nyilatkozta lapunknak a gyászoló édesanya, aki elárulta, hogy 10 kilót fogyott a gyászban: „80 éves édesanyám nagyon aggódik értem, mert az első hetekben semmit sem ettem és inkább minden nap főz, hogy egyek valamit.”

Dudás Miki halála óta zárva van szüleinek virágboltja a pesterzsébeti piacon (Fotó: Bors)

Dudás Miki temetése óta nem látta unokáit Klári

„Elmentem egy pszichológushoz, mondtam neki, hogy adjon olyan gyógyszert, amitől mindent elfelejtek és csendben meghalok, de azt se tehetem meg, hiszen itt van István (a másik fia -a szerk.), itt van az édesanyám, gondoskodnom kell róluk, dolgoznom kell! December 31. óta zárva van a virágüzlet, de most jön a nőnap, ki kell nyitni. Talán az, hogy feladatom van segít is, nem szabad bent ragadnom. De rettegek, ott mindenki ismer minket, mindenki tudja mi történt, jönnek majd, kérdezik, hogy vagyok, részvétet nyilvánítanak, tudom, hogy törődésből, de én újra és újra össze fogok törni, nagyon nehéz lesz! Még Miki gyermekeivel, az unokáimmal sem bírtam találkozni, egyszerűen eddig képtelen voltam rá!”