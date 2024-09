Elképesztő! Így varázsolták újjá az Oszter birtokot

Oszter Sándor 2021 október 29-én hunyta le a szemét. A népszerű művész halála váratlanul ért mindenkit, hiszen remek kondícióban volt az utolsó napig is... A szíve egy pillanat alatt állt meg, és talán a sors akarta úgy, hogy pont az imádott felesége, Failoni Donatella társaságában, akinek a karjai között hunyt el. A pénzzel igen ügyesen sáfárkodó színész az élete során egy elképesztően gyönyörű és hatalmas birtokot épített, ez lett a családi hagyaték is. Az első hallásra fantasztikus örökség azonban ugyanakkora átok volt, mint áldás, már csak a méretei miatt is.

Failoni Donatella és Oszter Sándor 42 éven át éltek szerelemben (Fotó: Móricz István)

Saját templom

A Börzsöny lábánál fekvő, 2,5 hektáros birtokon egy 500 nm-es olasz stílusú vadászkastély áll, mellette egy va­dászház, egy 250 négyzetméteres, 15 bokszból álló istálló, egy 500 négyzetméteres gazdasági tárolószín, műhely, gyümölcstároló, medence, szauna, 90 négyzetméteres cselédház, hétkenyeres kemence, saját templom, és még egy 30 hektáron fekvő erdő is áll. Ezzel kellett valamit kezdenie Donatellának és Alexandrának, a két örökösnő azonban igencsak tanácstalan volt az elején. Aztán belejöttek a dologba...

A színész lánya úgy döntött, hogy már csak érzelmi okokból is, de megtartja a birtokot, amit - ha másként nem - a két kezével fog felújítani.

Szandi igen nagy fába vágta a fejszéjét (Fotó: Szabolcs László)

Közel másfél évvel az édesapja halála után a színésznő-képzőművész neki is látott a feladatnak, amiről sokan azt gondolták, hogy lehetetlen küldetés lesz. De nem egy Oszternak! Szandi az elején azt sem tudta, hogy hol kezdjen neki a dolognak, folytak a csapok, az udvari medencét belepte a föld, a falak néhol vizesedni kezdtek. Ennek ellenére valahogy mégis sikerült lépésről lépésre, méterről méterre egyre szebbé varázsolni a főházat, ami mostanra újra a régi pompájában ragyog. A házban újra élet van, hiszen Sándor lánya felszámolta a régi életét és oda is költözött, ahol jelenleg alkotótáborokat tart, igen nagy sikerrel. Bár a színésznő nem szereti megmutatni az eredményt, most kivételt tett, így egy Instagram-sztoriban egy pillanatra láthatjuk elővillanni a kész ház egy részletét: