VV Frenki ellen elfogatóparancsot adtak ki

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 20:07 / FRISSÍTÉS: 2026. február 05. 20:17
Kábítószer-kereskedelem miatt körözik.

A ValóVilág 3. szériájának szereplője nagy bajba keveredett. A rendőrség közleménye szerint kábítószer-kereskedelem miatt körözik VV Frenkit.

Beleszerettek Tenerifébe, ott kezdtek új életet annak idején (Fotó: Bors)

Lapunk éppen 3 éve írta meg, hogy az egykori botrányhős élete éppen egyenesbe kezdett jönni. Az 51 éves egykori valóságshow szereplő megjavult, megházasodott, vállalkozásba kezdett feleségével és együtt nevelték a tinédzser lányát. 

A rendőrség közleménye szerint a körözést február 3-án, kedden tűzték ki, a férfiról azóta nincs hír.

 

