VV Frenki ellen elfogatóparancsot adtak ki

A ValóVilág 3. szériájának szereplője nagy bajba keveredett. A rendőrség közleménye szerint kábítószer-kereskedelem miatt körözik VV Frenkit.
Lapunk éppen 3 éve írta meg, hogy az egykori botrányhős élete éppen egyenesbe kezdett jönni. Az 51 éves egykori valóságshow szereplő megjavult, megházasodott, vállalkozásba kezdett feleségével és együtt nevelték a tinédzser lányát.
A rendőrség közleménye szerint a körözést február 3-án, kedden tűzték ki, a férfiról azóta nincs hír.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.