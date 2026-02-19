Megható pillanatokból nem volt hiány Voith Ági temetésén – Galéria

Voith Ági temetésén az ég is sírt: február 19-én, a Farkasréti temetőben kísérték végső útjára a Jászai Mari-díjas művésznőt. Bodrogi Gyula feleségét a színész szakma legnagyobbai búcsúztatták. Köztük volt Stohl András is, aki megható dolgot tett a szertartáson.
A művésznő búcsúztatóján a Bors is jelen volt, ahogy megírtuk, a színészvilág krémje rótta le kegyeletét a színésznő előtt. Voith Ági férje, a 91 éves Bodrogi Gyula sem maradhatott távol. Ugyan útjaik évtizedekkel ezelőtt különváltak, Bodrogi kérésére hivatalosan sosem váltak el: férj és feleség maradtak a végsőkig... Nem meglepő hát, hogy a színészlegenda volt talán leginkább összetörve Voith Ági temetésén. A búcsúztatóra botjára − és párjára, Angélára támaszkodva érkezett meg.
Bodrogi Gyula a ravatalozóban tartott megemlékezés után végül a sírhelyhez nem is sétált fel: Angélával az autóban várták végig a megható perceket.
A Bors megtudta: az urna földbe helyezését Stohl András sem nézte végig, sürgős teendőire hivatkozva a gyászolók megértését kérve hamarabb távozott a szertartásról. A Nagy Ő sztárja egyedül érkezett a temetésre, alighanem sűrű napja volt, de mindenképpen szerette volna leróni a tiszteletét az elismert művésznő előtt. Fontosnak tartotta azt is, hogy Bodrogi Gyulának részvétet nyilvánítson a távozás előtt: több mondatot is váltott a gyászoló színésszel, mielőtt elhagyta volna a temetőt.
