Megható pillanatokból nem volt hiány Voith Ági temetésén – Galéria

Voith Ági temetésén az ég is sírt: február 19-én, a Farkasréti temetőben kísérték végső útjára a Jászai Mari-díjas művésznőt. Bodrogi Gyula feleségét a színész szakma legnagyobbai búcsúztatták. Köztük volt Stohl András is, aki megható dolgot tett a szertartáson.

Voith Ági temetésén a színész szakma legnagyobbjai tették tiszteletüket, Stohl András pedig sietve távozott (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Voith Ági temetésén szem nem maradt szárazon

A művésznő búcsúztatóján a Bors is jelen volt, ahogy megírtuk, a színészvilág krémje rótta le kegyeletét a színésznő előtt. Voith Ági férje, a 91 éves Bodrogi Gyula sem maradhatott távol. Ugyan útjaik évtizedekkel ezelőtt különváltak, Bodrogi kérésére hivatalosan sosem váltak el: férj és feleség maradtak a végsőkig... Nem meglepő hát, hogy a színészlegenda volt talán leginkább összetörve Voith Ági temetésén. A búcsúztatóra botjára − és párjára, Angélára támaszkodva érkezett meg.

Bodrogi Gyula a ravatalozóban tartott megemlékezés után végül a sírhelyhez nem is sétált fel: Angélával az autóban várták végig a megható perceket.

Bodrogi Gyula és fia, Ádám. A Nemzet Színésze bottal, kisírt szemmel érkezett a temetésre (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

A Bors megtudta: az urna földbe helyezését Stohl András sem nézte végig, sürgős teendőire hivatkozva a gyászolók megértését kérve hamarabb távozott a szertartásról. A Nagy Ő sztárja egyedül érkezett a temetésre, alighanem sűrű napja volt, de mindenképpen szerette volna leróni a tiszteletét az elismert művésznő előtt. Fontosnak tartotta azt is, hogy Bodrogi Gyulának részvétet nyilvánítson a távozás előtt: több mondatot is váltott a gyászoló színésszel, mielőtt elhagyta volna a temetőt.



Stohl András sem maradt távol (Fotó: Máté Krisztián)

Voith Ági temetéséről készül galériánkat a képre kattintva tekintheted meg: