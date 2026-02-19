Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megható pillanatokból nem volt hiány Voith Ági temetésén – Galéria

Bodrogi Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 21:10 / FRISSÍTÉS: 2026. február 19. 21:11
Voith ÁgitemetésStohl András
Stohl András hamarabb távozott a búcsúztatóról. Voith Ági temetésén a színészvilág legnagyobbjai gyűltek össze.
Voith Ági temetésén az ég is sírt: február 19-én, a Farkasréti temetőben kísérték végső útjára a Jászai Mari-díjas művésznőt. Bodrogi Gyula feleségét a színész szakma legnagyobbai búcsúztatták. Köztük volt Stohl András is, aki megható dolgot tett a szertartáson.

Voith Ági temetése február 19-én zajlott.
Voith Ági temetésén a színész szakma legnagyobbjai tették tiszteletüket, Stohl András pedig sietve távozott (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Voith Ági temetésén szem nem maradt szárazon

A művésznő búcsúztatóján a Bors is jelen volt, ahogy megírtuk, a színészvilág krémje rótta le kegyeletét a színésznő előtt. Voith Ági férje, a 91 éves Bodrogi Gyula sem maradhatott távol. Ugyan útjaik évtizedekkel ezelőtt különváltak, Bodrogi kérésére hivatalosan sosem váltak el: férj és feleség maradtak a végsőkig... Nem meglepő hát, hogy a színészlegenda volt talán leginkább összetörve Voith Ági temetésén. A búcsúztatóra botjára − és párjára, Angélára támaszkodva érkezett meg. 

Bodrogi Gyula a ravatalozóban tartott megemlékezés után végül a sírhelyhez nem is sétált fel: Angélával az autóban várták végig a megható perceket.

Bodrogi Ádám Bodrogi Gyula
Bodrogi Gyula és fia, Ádám. A Nemzet Színésze bottal, kisírt szemmel érkezett a temetésre (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

A Bors megtudta: az urna földbe helyezését Stohl András sem nézte végig, sürgős teendőire hivatkozva a gyászolók megértését kérve hamarabb távozott a szertartásról. A Nagy Ő sztárja egyedül érkezett a temetésre, alighanem sűrű napja volt, de mindenképpen szerette volna leróni a tiszteletét az elismert művésznő előtt. Fontosnak tartotta azt is, hogy Bodrogi Gyulának részvétet nyilvánítson a távozás előtt: több mondatot is váltott a gyászoló színésszel, mielőtt elhagyta volna a temetőt.
 

stohl andrás
Stohl András sem maradt távol (Fotó: Máté Krisztián)

Voith Ági temetés
Bodrogi Gyula és Angéla
Bodrogi Enikő
Bodrogi Ádám Rudolf Péter
frenreisz károly
stohl andrás
Voith Ági temetés
Oroszlán Szonja
Straub Dezső
Hernádi Judit
Bodrogi Gyula Bodrogi Ádám
Voith Ági temetés
Voith Ági temetés
Voith Ági temetés
Fotó: Máté Krisztián
Voith Ágit február 19-én, a Farkasréti temetőben kísérték végső útjára

 

