Szunyi Zsolt halála: Az Éjjel-Nappal Budapest Bécyje szerint beteg lehetett?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 14:46 / FRISSÍTÉS: 2026. február 20. 14:46
Az egész országot megdöbbentette a hír. Szunyi Zsolt 52 évesen hunyt el.

Megdöbbentő hír rázta meg péntek reggel az országot, elhunyt Szunyi Zsolt, az Éjjel-Nappal Budapest szereplője. A sorozat többi résztvevőjét is rendkívül megrázták a történtek, azonban most egy újabb szál bontakozott ki?

Szunyi Zsolt halála megdöbbentett mindenkit. Fotó: freepik.com
Sajnos nem tudok többet, csak azt, hogy beteg lehetett. Miután kiírták őt a sorozatból, még volt a sofőrünk, munkakapcsolatban voltunk, de már nem jártunk sehova együtt, az utóbbi időben nem tartottuk a kapcsolatot, de nagyon sajnálom a történteket

- nyilatkozott a Blikknek az Éjjel-Nappal Budapest Bécyje, Kiss András. A sorozat Zsófija, Kovács Dóri ezekkel a szavakkal reagált kollégája halálhírére:

Ahogy emlékszem rá, őt mindenki szerette, nagyon kedves, életvidám ember volt, mindenkihez volt egy jó szava. Pótolhatatlan kincs volt a stábban, mindenkinek mosolyt csalt az arcára, mindig lehetett rá számítani, el sem tudom képzelni, hogy mi történt!

- nyilatkozta megrendülten.

 

