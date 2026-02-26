„Nem tudunk egymás nélkül élni” - Szerelmi életéről vallott Koós Réka

Rengetegen meglepődtek, mikor kiderült, hogy titokban férjhez ment Koós Réka. Az ismert színésznő nem árult el sokat a nagy napról, csupán annyit lehet tudni, hogy tavaly novemberben mondták ki szerelmével, Bálinttal a boldogító igent, és csak a szűk család, illetve a barátok vettek részt az eseményen, amin körülbelül hetvenen voltak.

Koós Réka / Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

Hosszú, rögös út vezetett idáig, ugyanis nem minden alakult rózsásan, miután egy meghallgatáson összeismerkedtek. Koós Réka korábban úgy nyilatkozott, hogy volt két „viharos év”, mielőtt annak idején összeköltöztek volna, ugyanis nehezen ment az összecsiszolódás a korábbi kapcsolataikban elszenvedett fájdalmaik miatt, de azóta hatalmas a boldogság.

Borzalmas volt, amit műveltünk, de a két év alatt mindig visszataláltunk egymáshoz. Rájöttünk ugyanis, hogy nem tudunk egymás nélkül élni. Amióta összeköltöztünk, azóta egy hangos szó nincs közöttünk. […] Reméljük, az előttünk álló évtizedek viszont ugyanolyan békések lesznek, mint ahogyan most élünk

– mondta korábban Koós Réka.