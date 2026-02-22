Fantasztikus örömhír: teljes titokban férjhez ment a gyönyörű magyar színésznő

Koós Réka Palikék, Egy ritmusban című podcastjében árulta el a nagyvilágnak a fantasztikus örömhírt, miszerint tavaly novemberben férjhez ment szerelméhez. A színésznő és Bálint már 11 éve alkot egy párt.

Én is nagyon szerencsés vagyok, de ez azért is van, mert a magánéletem kiegyensúlyozott, férjhez mentem novemberben, de hát majdnem 11 éve együtt vagyunk. Hát most hivatalosan, de nem változott semmi, reggel ugyanott felkeltünk és este lefeküdtünk

– mesélte boldogan a Palikék Egy ritmusban című podcastjében a színésznő.

Koós Réka továbbá kifejtette, hogy az önbizalmára is pozitív hatással van az, hogy harmonikus párkapcsolatban él.

Szokták mondani, hogy ne azért legyél te boldog, mert ott van melletted egy férfi... Persze nem azért vagyok boldog, de azért azt hülyeség lenne kijelenteni, hogy az nem segít, hogy ott van mellettem egy férfi, aki engem szépnek lát, engem kíván, az azért segít...

– szúrta ki a Blikk Koós János lányának szavait.