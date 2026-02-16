Schobert Norbi Jr: „Mindig adott a lehetőség, hogy úgy döntsön egy nép, hogy megelőzzük a háborút"

Figyelemfelkeltő pillanat zajlott le Orbán Viktor évértékelőjén a kulisszák mögött, ugyanis Schobert Norbi Jr. beszélgetésbe elegyedett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterrel. A rövid, de tartalmában erős párbeszéd gyorsan bejárta a közösségi médiát, hiszen ritkán hallani egy fiatal közszereplőt ilyen határozott történelmi és geopolitikai gondolatmenettel megszólalni egy politikai rendezvényen. A Bajtársak Digitális Polgári Kör tagjaként és tartalékos honvédként Norbi nem pusztán érdeklődőként, hanem elkötelezett résztvevőként volt jelen az eseményen, amelynek üzenete egyértelműen a béke és a nemzeti szuverenitás köré épült.

Schobert Norbi Jr. Szalay-Bobrovniczky Kristóffal értekezett hazánk történelméről az évértékelőn, de korábban Háborúellenes Gyűléseken is lehetett látni (Fotó: Mediaworks)

Schobert Norbi Jr. szerint kötelességünk megőrizni a szuverenitásunkat

A beszélgetés során Schobert Norbert Jr. arról is beszélt, mely történelmi korszakok állnak hozzá a legközelebb, amire így válaszolt: „A II. világháború és a Hunyadi-korszak.” A honvédelmi miniszter ezt követően arra volt kíváncsi, hogy Norbi szerint tanulhat-e Magyarország a második világháború tapasztalataiból. A válasz egyértelmű és markáns volt:

Természetesen. Én ide helyezném Magyarországnak a szuverenitását, ugyanis, ha ezt megtartjuk, nekünk még van esélyünk arra, hogy egy háborút megfékezzünk, és a békét fenn tudjuk tartani...

– szögezte le. A fiatal közszereplő szerint a történelem nem lezárt fejezet, hanem folyamatos figyelmeztetés, amely újra és újra döntéshelyzet elé állítja a nemzeteket.

Nincs választás: Össze kell fognunk

Norbi gondolatmenetét tovább erősítette, amikor hozzátette: „Számos ilyen helyzet volt a történelem során is, és mindig adott a lehetőség, hogy úgy döntsön egy nép, hogy megelőzzük a háborút.” Szalay-Bobrovniczky Kristóf erre reagálva elárulta, hogy maga az évértékelő rendezvény is erről az üzenetről szólt, vagyis arról, hogy Magyarország a béke oldalán kíván maradni, még a nemzetközi nyomás ellenére is.

Nem finanszírozzuk a háborút

A miniszter egy másik videójában később megerősítette Norbi Jr. álláspontját, amikor így fogalmazott: „Ukrajnából sorra érkeznek a fenyegetések. Komolyan vesszük ezeket, de nem hátrálunk meg! Akármilyen nyomást is helyeznek ránk: nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem katonákat a háborújukba, nem járulunk hozzá Ukrajna gyorsított felvételéhez az EU-ba, mert mindez ellentétes Magyarország és a magyar emberek érdekeivel.” Az évértékelőn lefolytatott párbeszéd nemcsak egy pillanatnyi eszmecsere volt, hanem egy szélesebb politikai és társadalmi üzenet része, amelyben egy fiatal közszereplő hangja is hangsúlyosan megjelent Orbán Viktor évértékelőjén.