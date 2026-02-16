Sasvári Sándor Orbán Viktorról: Biztosak vagyunk abban, hogy folytathatja azt a munkát, amit 16 éve végez

A szombati évértékelő a budapesti Várkert Bazárban zajlott a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezésében, ahol a hazai közélet és a kulturális élet számos ismert szereplője megjelent. Az eseményen Orbán Viktor beszédet mondott, de már a felszólalás előtt is izgatott volt a hangulat. A meghívottak között volt a színész, Sasvári Sándor is, aki örömmel fogadta a lehetőséget, hogy részt vehessen az eseményen.

Sasvári Sándor a béke pártján áll (Fotó: Mediaworks)

Sasvári Sándor az évértékelőn fejtette ki a véleményét

„Évtizedek óta jelen vagyok ezeken az eseményeken, úgy érzem, hogy a hazaszeretet vonz ezekre a helyekre jó emberek közé. Most különösen nagy fókuszban van ez az esemény a választások miatt, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy meghívást kaptam. Hajrá Magyarország, hajrá Viktor!” – mondta Sasvári, miközben az esemény előtti izgalomról és a közösségi élményről beszélt.

Elárulta, mit vár Orbán Viktor beszédétől, és milyen gondolatokkal érkezett a Várkert Bazárba:

Azt, hogy biztosak vagyunk abban, hogy folytathatja azt a munkát, amit 16 éve végez – sőt hát még ennél is régebbre nyúlik vissza a munkássága. Meg kell nyerni a választásokat, és akkor minden rendben lesz és minden megy tovább: béke lesz, szeretet és nyugalom. Én ezt várom a Fidesztől, a kormánytól és Orbán Viktortól

– fejtette ki az elvárásait Sasvári Sándor Orbán Viktorral kapcsolatban.