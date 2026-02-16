Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Sasvári Sándor Orbán Viktorról: Biztosak vagyunk abban, hogy folytathatja azt a munkát, amit 16 éve végez

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 08:05
sasvári sándorOrbán Viktor
A szombati évértékelőn a Várkert Bazárban több ismert színész is részt vett. Sasvári Sándor elmondta, hogy számára a rendezvény a hazaszeretetről és a közösségi összetartásról szól, majd elárulta, mit vár el a Fidesztől és Orbán Viktortól.
A szombati évértékelő a budapesti Várkert Bazárban zajlott a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezésében, ahol a hazai közélet és a kulturális élet számos ismert szereplője megjelent. Az eseményen Orbán Viktor beszédet mondott, de már a felszólalás előtt is izgatott volt a hangulat. A meghívottak között volt a színész, Sasvári Sándor is, aki örömmel fogadta a lehetőséget, hogy részt vehessen az eseményen.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged Sasvári Sándor
Sasvári Sándor a béke pártján áll (Fotó: Mediaworks)

Sasvári Sándor az évértékelőn fejtette ki a véleményét

„Évtizedek óta jelen vagyok ezeken az eseményeken, úgy érzem, hogy a hazaszeretet vonz ezekre a helyekre jó emberek közé. Most különösen nagy fókuszban van ez az esemény a választások miatt, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy meghívást kaptam. Hajrá Magyarország, hajrá Viktor!– mondta Sasvári, miközben az esemény előtti izgalomról és a közösségi élményről beszélt.

Elárulta, mit vár Orbán Viktor beszédétől, és milyen gondolatokkal érkezett a Várkert Bazárba: 

Azt, hogy biztosak vagyunk abban, hogy folytathatja azt a munkát, amit 16 éve végez – sőt hát még ennél is régebbre nyúlik vissza a munkássága. Meg kell nyerni a választásokat, és akkor minden rendben lesz és minden megy tovább: béke lesz, szeretet és nyugalom. Én ezt várom a Fidesztől, a kormánytól és Orbán Viktortól 

– fejtette ki az elvárásait Sasvári Sándor Orbán Viktorral kapcsolatban.

 

