Rubint Rella forró képével melegítette fel a hangulatot

Rubint Rella úgy néz ki, tényleg megtalálta önmagát. A népszerű fitneszedző minden jel szerint visszatért régi önmagához és jobban ragyog, mint valaha. Bomba formájáról nem is beszélve...

Rubint Rella bomba formájáért megőrülnek a követők

Fotó: KUNOS ATTILA

Rubint Rella elképesztő hajlékonysággal nyűgözi le rajongóit

Hozzá megszokott módon, ismét az edzőteremből jelentkezett be. Elképesztő képekkel nyűgözte le rajongóit a népszerű influenszer. Szűk, alakját kiemelő ruhákban - fejjel lefelé pózolt edzés közben. A felvételekért a követők is odáig vannak, amiket rengeteg szív emojival toldottak meg.

Az influenszer nemrég ért haza az egy hónapos, egyedül töltött nyaralásáról, amit még válása után foglalt le. Azóta hatalmas utat járt be, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy azóta szó szerint ragyog. Az edzés mellett hatalmas önismeretre tett szert és sokak szerint, rendkívül jót tett neki az utazás is.

Rella a képeken megmutatja elképesztő hajlékonyságát is.

Ez az év többet vett ki belőlem, mint azt valaha gondoltam volna. Elfáradtam, összetörtem, kételkedtem önmagamban, de felálltam”

– fogalmazott Rella még 2025 végén.