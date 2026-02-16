"Egyszer csak megjelent" – Noszály Sándor Mike Tysonnal bulizott Las Vegasban

A korábbi profi teniszező ma már keresett edzőként tevékenykedik, és a világ legnagyobb sztárjainak csiszolja a technikáját. Noszály Sándor az Egyesült Államokban olyan hírességekkel dolgozik együtt napi szinten, mint az akciófilmek sztárja, Gerard Butler. A magyar „Nagy Ő” nem csupán oktatja a hírességeket, hanem bejáratos a legexkluzívabb körökbe is. Legutóbbi beszámolója egy elképesztő Las Vegas-i születésnapi partiról szól, ahol a nehézsúlyú ökölvívó legenda, Mike Tyson volt a főszereplő.

Noszály Sándor Amerikában ismerte meg Tysont (Fotó: Noszály Sándor)

Noszály Sándor és a meglepetésvendég: így került Tyson az asztalhoz

A történet egy különleges alkalommal kezdődött, ahol a befolyásos barátok és a csillogás dominált. Sándor otthonosan mozog a kaszinók városában, így nem okozott neki gondot a szervezés. A vacsora fénypontja egy olyan váratlan fordulat volt, amire senki sem számított.

Vegasban tartottuk egy tanítványom születésnapját. Én szerveztem az egészet, mert egy másik tanítványom sokat játszott Vegasban, és akkor ő intézte a hotelt. Ott volt például Gavin Rossdale, valamint még két barátom, és persze az ünnepelt is, akinek a hatvanadik születésnapja volt. Tudtam, hogy Tyson Vegasban lakik, és korábban már találkoztam vele, sőt segítettem a lányának teniszezésben is. Elmondtam neki, kik jönnek, ő ismerte őket, és megkérdeztem, nem tenné-e meg, hogy ha már úgyis Vegasban lakik, meglepetésként eljön a vacsorára. Szabadon hagytam egy széket, és mondtam, hogy van egy ajándékom. Egyszer csak megjelent Tyson a hotelünkben.

A jelenlévők lélegzete is elállt, amikor a boksztitán besétált az étterembe. A meglepetés tökéletesen sikerült, és megalapozta az egész éjszaka hangulatát.

A sportnak köszönhető minden

Az este azonban nem ért véget a vacsorával, a társaság belevetette magát a sűrűjébe. Sándor szerint a sport és a nyitottság az a kulcs, ami kinyitotta előtte ezeket a kapukat.

Reggel háromig voltunk aztán a klubban, ez egy óriási sztori volt. Igazából itt látszik az, hogy minden kapcsolatomat a tenisznek köszönhettem, a tenisznek, meg az egyéniségemnek, hisz az is fontos persze, de a tenisz által ismertem meg majdnem mindenkit.

Ezek az élmények nem csupán pillanatnyi kalandok, hanem egy sikeres karrier és életút építőkövei. Sándor büszke arra, hogy a sport iránti alázata juttatta el a világ legbefolyásosabb emberei közé.