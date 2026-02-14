Kamarás Iván megvédte Stohl Andrást: „Miért mondják, hogy Buci öreg Nagy Ő-nek?”

Mindenkit meglepett a bejelentést, miszerint Stohl András keresi a szerelmet a TV2 párkereső realityjében, A Nagy Ő-ben. A nézők a kezdetektől izgatottan találgatták, vajon ki hódítja meg az 58 éves színművész szívét, ám a csatorna választása nem mindenkinek nyerte el a tetszését: sokan úgy vélik, ebben a korban már nem kellene egy ilyen jellegű műsorban szerepelnie. A kritikákra most színésztársa, Kamarás Iván reagált, és komoly vitát indított el a témában.

Kamarás Iván elárulta, hogy nem lenne Nagy Ő, alkalmatlannak érzi magát erre a feladatra (Fotó: Mirkó István)

Kamarás Iván: „A Nagy Ő korhatáros?”

A Nagy Ő legújabb évada hatalmas nézettsége azt mutatja, hogy a nézők rendkívül kíváncsiak a párkereső realityre. Stohl András 58 évesen vágott bele, hogy többszöri válás után újra társra találjon. A fiataltól az idősebb lányokig rengetegen jelentkeztek, és talán a műsor egyik fő esélyesének számított mindvégig az a Kiara Lord, aki ex-felnőttfilmesként érkezett a műsorba, amivel meglehetősen nagy port kavart. Bár sokan drukkolnak a színésznek, hogy megtalálja a boldogságot, azért vannak, akik nem nézték jó szemmel a hatvanhoz közeli színművész romantikus randijait.

Stohl András Kiara Lord párosa sokakban megbotránkoztatást keltett, ráadásul a felnőttfilmes huszonöt évvel fiatalabb a Nagy Ő-nél (Fotó: TV2)

Kamarás Iván közösségi oldalán fakadt ki, miután több helyen is azt olvasta, hogy Stohl túl idős a műsorhoz.

A Nagy Ő korhatáros? Nem értem, hogy miért mondják sokan, hogy Stohl Buci öreg Nagy Ő-nek. Negyven felett ciki szerelmesnek lenni, vagy a szerelmet keresni? Ebben a korban már senki ne keresse akkor sem, ha a kapcsolatában nem találja, vagy elvál, vagy szingli?

– írta. A színész szerint a középkorú generációt sokszor figyelmen kívül hagyja a társadalom.

„Mi középkorúak is beállunk a sorba, leírva saját magunkat, hogy szóljon minden a 20-30 évesekről? Pedig mi vagyunk a potenciális vásárlóréteg, már jelentősebb tapasztalattal, de még nagyon sok céllal. Ja, és mi vagyunk azok, akik még néznek tévét, azért is ilyen nézett ez a műsor, mert a mi korosztályunkról szól. Ráadásul egy olyan témában, ami nagyon sok középkorú embert érint: ez a szerelem. Szóval akkor hogy is van ez?” – tette fel a kérdést.

A bejegyzés alatt rengeteg egyetértő hozzászólás érkezett, legtöbben egyetértenek azzal, hogy bizony a szerelem nem ismer korhatárt, és mindenkinek joga van hozzá.

Teljes mértékben egyetértek, hiszen nem csak a húszéveseké a világ. A középkorosztály – sőt, inkább még fiatal korosztálynak mondanám magunkat – ma egészen más, mint a nagyszüleink idejében. A szerelem és a társ iránti vágy nem életkor kérdése

– írta egy kommentelő. Egy másik hozzászóló személyes tapasztalatát osztotta meg.