Kamarás Iván megvédte Stohl Andrást: „Miért mondják, hogy Buci öreg Nagy Ő-nek?”

Mindenkit meglepett a bejelentést, miszerint Stohl András keresi a szerelmet a TV2 párkereső realityjében, A Nagy Ő-ben. A nézők a kezdetektől izgatottan találgatták, vajon ki hódítja meg az 58 éves színművész szívét, ám a csatorna választása nem mindenkinek nyerte el a tetszését: sokan úgy vélik, ebben a korban már nem kellene egy ilyen jellegű műsorban szerepelnie. A kritikákra most színésztársa, Kamarás Iván reagált, és komoly vitát indított el a témában.
A Nagy Ő legújabb évada hatalmas nézettsége azt mutatja, hogy a nézők rendkívül kíváncsiak a párkereső realityre. Stohl András 58 évesen vágott bele, hogy többszöri válás után újra társra találjon. A fiataltól az idősebb lányokig rengetegen jelentkeztek, és talán a műsor egyik fő esélyesének számított mindvégig az a Kiara Lord, aki ex-felnőttfilmesként érkezett a műsorba, amivel meglehetősen nagy port kavart. Bár sokan drukkolnak a színésznek, hogy megtalálja a boldogságot, azért vannak, akik nem nézték jó szemmel a hatvanhoz közeli színművész romantikus randijait.
Kamarás Iván közösségi oldalán fakadt ki, miután több helyen is azt olvasta, hogy Stohl túl idős a műsorhoz.
A Nagy Ő korhatáros? Nem értem, hogy miért mondják sokan, hogy Stohl Buci öreg Nagy Ő-nek. Negyven felett ciki szerelmesnek lenni, vagy a szerelmet keresni? Ebben a korban már senki ne keresse akkor sem, ha a kapcsolatában nem találja, vagy elvál, vagy szingli?
– írta. A színész szerint a középkorú generációt sokszor figyelmen kívül hagyja a társadalom.
„Mi középkorúak is beállunk a sorba, leírva saját magunkat, hogy szóljon minden a 20-30 évesekről? Pedig mi vagyunk a potenciális vásárlóréteg, már jelentősebb tapasztalattal, de még nagyon sok céllal. Ja, és mi vagyunk azok, akik még néznek tévét, azért is ilyen nézett ez a műsor, mert a mi korosztályunkról szól. Ráadásul egy olyan témában, ami nagyon sok középkorú embert érint: ez a szerelem. Szóval akkor hogy is van ez?” – tette fel a kérdést.
A bejegyzés alatt rengeteg egyetértő hozzászólás érkezett, legtöbben egyetértenek azzal, hogy bizony a szerelem nem ismer korhatárt, és mindenkinek joga van hozzá.
Teljes mértékben egyetértek, hiszen nem csak a húszéveseké a világ. A középkorosztály – sőt, inkább még fiatal korosztálynak mondanám magunkat – ma egészen más, mint a nagyszüleink idejében. A szerelem és a társ iránti vágy nem életkor kérdése
– írta egy kommentelő. Egy másik hozzászóló személyes tapasztalatát osztotta meg.
„Így negyven feletti szingliként engem is érdekelne a válasz, mert öregnek abszolút nem érzem magam. Szerintem ezt olyan középkorúak állítják, akik párkapcsolatban élnek, és el sem tudják képzelni, milyen lehet ennyi idősen egyedülállónak lenni” – írta.
Ugyanakkor azért kritikus hangok is megjelentek, akik szerint nem is a korosztállyal van a probléma.
A szerelem nem ilyen! Ez inkább leányvásárnak tűnik. Baromfiudvar, ahol egy kakas van
– fogalmazott meg kritikát egy hozzászóló.
A vita jól mutatja, hogy a szerelem és a párkeresés kérdése nem korhoz kötött téma. Miközben egyesek szerint egy reality-műsor nem méltó ehhez az életkorhoz, mások úgy érzik, végre róluk is szól a képernyő. A Nagy Ő új évada így nemcsak romantikus történeteket, hanem generációs párbeszédet is hozott.
