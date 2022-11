Szombaton visszatérsz a Dancing parkettjére, ahol a jól megszokott párod, Mikes Anna mellett Kökény Attilával táncolsz. Milyen érzések vannak benned?

Fotó: Kamarás Iván

Boldogan térek vissza, de bevallom, szorongok is, mert nagyon kevés időm van a felkészülésre.

Most van a Hazatalálsz című sorozat utolsó forgatási hete, minden nap hajnalban kezdek és sokszor nyári jelenetet forgatunk az 5 fokban. Aztán megyek táncpróbára. De nagy örömmel indulok a próbaterembe, sok kedves emlék köt oda, hazamegyek érzésem van.

Hogyan teltek a próbák? Mennyire nehezítés vagy könnyítés, hogy úgymond más sikeréért vagy felelős, hiszen nem te vagy versenyben!?

Mindkettő, nehezítés és könnyítés is egyben. Könnyítés, hiszen csak egy adásban vagyok, de szívem-lelkem bele szeretném tenni, hiszen Attiláék nagyon keményen dolgoznak, Anna idén is hajcsár, a legjobb értelemben. Attila hatalmasat fejlődött, a nulláról kezdte úgy, hogy kifejezetten komoly gátlásai voltak a tánccal kapcsolatban, maximum énekelni tudott a táncoló fekete lakkcipőkről. Most meg táncol és élvezi is, ami szintén Annának köszönhető. Ő úgy tanít, hogy közben a tánc szeretetét is átadja. Nagyon magas minőséget képvisel és soha nem választja a könnyebb, hatásvadász utat, amit -bízom benne -, az igényes nézők látnak és szavazattal díjaznak. Tudom, hogy sokan szurkolnak nekik, de kérem őket, hogy szavazzanak is!



Attilával korábbról ismeritek egymást, van bármilyen közös munka vagy baráti kötődés köztetek, ami segítette a közös munkát?

Régen ismerjük egymást, de leginkább a sok közös barát, ismerős, kolléga által.

Sok kiváló muzsikus van, akikkel Attila és én is dolgozom, talán esedékes lenne egy közös zenélés is. December 22-én lesz az 50. születésnapom, erre az alkalomra készül el a Félúton című dalom, aminek videóklipje novemberben forog. Meg is hívom Attilát, énekeljen benne, sőt, talán a mai táncunkból is beépítünk valamit a klipbe.

Mennyire hiányzott a tánc? Nekivágnál újra a teljes műsorfolyamnak és próbafolyamatnak, ha tehetnéd?

Én imádom ezt a műsort, bármikor boldogan megyek. A tánc beépült az életembe, a koncertjeimen teljesen másként mozgok már, hála és köszönet Annának. Sőt, a nagyobbik fiam is elkezdett érdeklődni a tánc iránt a műsor hatására, ami engem is meglepett, mert eddig ennek a legkisebb jelét sem mutatta. Igor a Metropolian Egyetemen tanul, műsorvezető lesz. Ahhoz nem tudom, hogy passzol a tánc, de magamról sem gondoltam volna, hogy az autóban, vezetés közben is tánclépéseket próbálok topogni.