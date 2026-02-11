Őrület A Nagy Ő villában: Stohl András sokkot kap, egyszerre többen is kiesnek!

Ma este 20:10-kor folytatódik a TV2 párkereső realityje, A Nagy Ő, és nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy az évad eddigi egyik legfelkavaróbb epizódja várható. Az adás már az első percekben sokkolja a nézőket: döbbenetes hármas kieséssel indul a rész, méghozzá néhány perc leforgása alatt. Ilyen gyors és kegyetlen fordulatra eddig nem volt példa a műsorban, a feszültség pedig azonnal az egekbe szökik.

A Nagy Ő rózsaceremóniája elképesztő izgalmakat hoz (Fotó: TV2)

Drámai rózsaceremónia A Nagy Ő-ben: Stohl Andrást sokkolja a döntés

Az események láncolata itt azonban korántsem ér véget, hiszen a nap folyamán két olyan beszélgetés is lezajlik, amelyek alapjaiban határozzák meg az esti rózsaceremónia menetét – mindez még azelőtt történik, hogy a lányok felsorakoznának a döntés pillanatára. A rész egyik kulcsszereplője kétségtelenül Kiara Lord lesz, aki ezúttal használhatja a hírhedt hatalom rózsáját. Ez az eszköz lehetőséget ad arra, hogy egy riválist azonnal eltávolítson a játékból, és a döntés súlya nemcsak taktikai, hanem érzelmi következményekkel is jár.

Visszatér Kovács Mónika

A feszültséget tovább fokozza, hogy az adás során váratlanul visszatér Kovács Mónika, akinek megjelenése valóságos érzelmi cunamit indít el a villában. A visszatérő szereplő érkezése teljesen felborítja az addigi erőviszonyokat, és több kapcsolatot is új megvilágításba helyez. Kiara Lord nem is rejti véka alá érzéseit, amikor szembesül a fordulattal:

Amikor megláttam, hogy visszajött közénk, legszívesebben ordítottam volna fájdalmamban és nyűgömben

– vallja be.

A meglepetések sora azonban itt sem áll meg, hiszen a rózsaceremónia előtti beszélgetések során olyan mondatok hangzanak el, amelyek végleg eldönthetik egyes lányok sorsát. Kiara Lord egy pillanatban nyíltan vállalja frusztrációját is: „Elegem van nem szeretnék több ilyen meglepetést”.

Vajon ki marad bent?

A Nagy Ő mai adása tehát minden szempontból fordulópontnak ígérkezik: drámai kiesések, hatalmi döntések, visszatérő szereplő és érzelmi összeomlások teszik felejthetetlenné az estét. A kérdés már csak az, ki tud talpon maradni ebben az egyre keményebb versenyben, és ki számára ér véget végleg a műsor.