Új nő robban be a Nagy Ő villába: Kiara Lord elsápadt, amikor meglátta!

A csütörtöki adás minden eddiginél nagyobb drámát ígér, és nem csak azért, mert elérkezik az utolsó rózsaceremónia ideje, hanem mert a készítők előtte olyan csavart hoznak, amire senki sem számít. A Nagy Ő-ért folytatott verseny a végéhez közeledve sem veszít a lendületéből.

A Nagy Ő négy hölgynek adott vörös rózsát, így ők folytathatják a játékot a csütörtöki napon (Fotó: TV2)

„A Nagy Ő egy prémiumkandúr”

A Nagy Ő vége felé járva már csak négy lány maradt versenyben: Kiara, Kriszta, Móni és Panna. A tét óriási, hiszen mindannyian szeretnék elnyerni a Nagy Ő, azaz Stohl András szívét. A lányok azonban ezúttal nem egy újabb romantikus randin bizonyíthatnak, hanem egy sokkal keményebb próbatétel vár rájuk: megérkezik András egyik legfontosabb bizalmasa, akire 35 éve legjobb barátnőként tekint és aki nem más, mint Liptai Claudia.

Claudia nem kertel. Már érkezésekor világossá teszi:

Nagyon szeretem Andrást és megérdemli, hogy boldog legyen. A Nagy Ő egy prémiumkandúr

– nevet fel Claudia, majd komoly hangon hozzáteszi, hogy Nagy Ő Stohl András mellé csakis a legjobb nő kerülhet. Nem akarja, hogy olyan társa legyen, aki nem érdemli meg őt – és ezt a lányok is gyorsan megérzik.

A villában azonnal elszabadul a feszültség Claudia láttán. A versenyzők úgy érzik, mintha egy szigorú anyós érkezett volna, aki egyetlen fiacskáját félti, és most azt fürkészi, mi lehet a hiba a jelöltekben. Egyesével ülnek be Claudiához a négyszemközti beszélgetésekre, ahol őszintén és kíméletlenül kapják a kérdéseket.

Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is elmondják véleményüket Stohl Bucinak a nagy döntése előtt (Fotó: Mediaworks Archív)

Kiara: „Szerintem nem vele fogom leélni az életemet”

A legnehezebb helyzetbe kétségkívül Kiara Lord kerül. Már előre retteg a találkozástól, tudja, hogy Claudia nem fogja kímélni. A beszélgetés során pedig olyan mondat hagyja el a száját, amely mindenkit megdöbbent:

Szerintem András előbb fog meghalni, mint én, szóval szerintem nem vele fogom leélni az életemet, de amíg él, vele maradnék.

A kijelentés súlya azonnal érezhető, és nem kérdés, hogy komoly következményei lehetnek. Claudia és Kiara macska-egér játéka után, Móni hozza a tőle várhatót, őszinte megnyilvánulásai közben ismét sírásban tör majd ki – hogy pontosan mi váltja ki nála az érzelmi vihart, az csak a csütörtök esti adásból derül ki. Kriszta és Panna igyekeznek higgadtak maradni, de a feszültség tapintható. Claudia végül minden lányról elmondja a véleményét Andrásnak. Hogy szerinte ki lenne a legjobb döntés, és hogy Stohl András Nagy Ő-ként hallgat-e legjobb barátnője tanácsára, az a mai epizódban válik világossá. Az biztos, hogy a Nagy Ő 2026 évadának egyik legemlékezetesebb fordulata bontakozik ki a szemünk előtt – és a végső döntés talán minden eddiginél nehezebb lesz.