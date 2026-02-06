Danny Blue felforgatta A Nagy Ő villa életét: Erre jött rá...

Danny Blue érkezése alaposan felkavarta A Nagy Ő villájának az életét. A mentalista azzal a céllal lépett be a játékba, hogy kiderítse, a még versenyben lévő nők közül kinek a legtisztább a szándéka Stohl Andrással kapcsolatban. Már a kezdetektől egyértelmű volt, hogy nem pusztán szimpátiára, hanem mélyebb lelki motivációkra kíváncsi, ezért kíméletlen pontossággal világított rá olyan belső folyamatokra, amelyekkel a lányok közül nem mindenki mert szembenézni. A hét induló közül ketten – Győrfi Andrea és Pálfi Panna – már a játék elején kiestek, így a feszültség gyorsan a tetőfokára hágott. És még csak ezután tudtunk meg olyan dolgot Kiss Krisztáról, ami mindent boríthat...
Danny Blue Kiss Krisztával folytatott beszélgetése különösen emlékezetesre sikerült:
Azt gondolom te egy olyan nő vagy, aki az életében elővigyázatos nagyon a múltja miatt, mert már megégetted magad. Ezt a fájdalmat nehezen dolgozod fel, inkább magadban is elnyomod
– fogalmazott őszintén a mentalista. Kriszta később bevallotta, hogy a helyzet számára sem volt könnyű: „Picit feszélyezve éreztem magam, mert Danny tükröt tartott elém.”
A mentális elemzés itt azonban nem állt meg: „Nem félsz attól, hogy az élet elhalad melletted? De, félsz. Csak azt mondtad volna, hogy nem félsz” – mondta Danny, majd hozzátette:
Ha jósolnék, jelenleg nem jó dolgokat mondanék neked. El kell engedned azt, ami az utadba áll, hogy önmagadat add, és hogy megszerezd Andrást
– avatta be a sötét jóslatába Danny Blue.
Kriszta meglepő őszinteséggel reagált a kritikára: „Egyetértek Danny Blue-val. Valóban távolságtartó vagyok, és tisztában voltam vele, hogy el kell engednem bizonyos dolgokat ahhoz, hogy tovább tudjak lépni. Az életemből tényleg hiányzik egy társ, ezért is vagyok itt. És ha András lesz az, akkor nagyon-nagyon örülni fogok neki” – mondta.
Stohl András eközben már kívülről figyelte az eseményeket, és nem rejtette véka alá a véleményét:
Valamilyen szinten manipulál, a három lány közül a legjobban
– jegyezte meg Kiss Krisztáról. A végjátékban Kriszta Kiara Lorddal és Mezei Böbével maradt versenyben a hatalom rózsájáért, amelyet végül Kiara Lord nyert el, nem kis elégedetlenséget kiváltva a többi lányból.
Danny Blue feladatai egyébként nem voltak hétköznapiak: a lányoknak például egy papírzacskóba kellett belenyúlniuk úgy, hogy tudták, az egyikben egy kés lapul, ezzel tesztelve a bizalmat és a félelmek kezelését. A mentalista végül arra a következtetésre jutott, hogy Kiss Kriszta szándékai nem teljesen tiszták, mivel nem hozta felszínre az érzéseit – ez pedig újabb kérdéseket vet fel A Nagy Ő valódi érzelmi játszmáiban.
