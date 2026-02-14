Nacsa Olivér szerint óriási a tét áprilisban: Nem hagyhatjuk!

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 17:05
Nacsa OlivérOrbán Viktor
A híres humorista most nem poénjaival hívta fel magára a figyelmet Orbán Viktor évértékelő beszédén, hanem erős kijelentésével. Nacsa Olivér lapunknak elárulta, hogy fontos döntést kell hoznia az embereknek idén áprilisban, mivel nagy ára lehet egy rossz döntésnek is.
A mai nap tartotta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét. Rengeteg sztár figyelte élőben a kormányfő szavai, akiknek egyik tagja Nacsa Olivér volt. A humorista korábban is egyértelműen kijelentette, hogy patriótának tartja magát és nagyon boldog, hogy egy ilyen közösség tagja lehet. Lapunknak ezen kívül azt is elmondta, hogy miért is lesz fontos az idei választás.

Nacsa Olivér Orbán Viktor évértékelő beszédén
Nacsa Olivér is élőben követte végig Orbán Viktor évértékelő beszédét (Fotó: Szabolcs László)

Nacsa Olivér felhívta a magyar emberek figyelmét

Én úgy gondolom, hogy a helyzet világos. Egy háborús helyzet van és április 12-én az a tét, hogy elindulunk egy belesodródás felé, vagy mint az Unió utolsó bástyái, Magyarország, Orbán Viktor segítségével képes lesz kimaradni a háborúból. Ez a választás tétje

— mondta lapunknak a híres humorista.

Olivér az év értékelése mellett kitért az Európai Unió legújabb döntésére is, aminek elmondása szerint tragikus vége is lehet. „Pontosan tudjuk, hogy megnevezte az Európai Unió 2027-et, mint céldátum, amikor is fel kell venni Ukrajnát az Unióba. Ha ez megtörténik, onnantól kezdve már nem Oroszország áll háborúban Ukrajnával, hanem Oroszország ál háborúban az Európai Unióval. Ezzel pedig megnyílik az út egy háborús veszélyhelyzet felé, de ezt nem hagyhatjuk, nem engedhetjük és győzni fogunk” - jelentette ki Nacsa Olivér.

 

